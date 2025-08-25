Na lotnisku Amerigo Vespucci we Florencji samolot BA Embraer ERJ-190 należący do linii lotniczych British Airways nie mógł wystartować z powodu swojej wagi.

Jak wynika z oświadczenia, upalne temperatury we Włoszech sprawiły, że powietrze było gęstsze, a to wymusiło zużycie większej ilości paliwa, aby samolot mógł dotrzeć do Wielkiej Brytanii.

Dodatkowy ciężar paliwa doprowadził z kolei do wyproszenia 20 pasażerów z pokładu.

Włochy. Pasażerowie wyproszeni z samolotu. Linie lotnicze muszą się tłumaczyć

"Temperatura wynosiła około 35 stopni i aby silnik mógł pracować efektywnie, potrzebowali więcej paliwa" - opisuje "The Mirror".

Sytuację pogarszał fakt, że pas startowy lotniska we Florencji jest krótki, stanowiący połowę długości pasa startowego lotniska w Londynie.

Rzecznik linii lotniczych British Airways wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie:

"Z uwagi na wyjątkową konstrukcję lotniska i jego krótki pas startowy oraz ekstremalne temperatury, majce wpływ na ciśnienie powietrza, musieliśmy zmniejszyć masę samolotu". Firma przeprosiła pasażerów za niedogodności.

Samolot nie mógł wystartować. Ekspert zwraca uwagę na wysokie temperatury

"The Sun" podała, że pasażerom, którzy zostali wyproszeni zarezerwowano miejsca na najbliższy dostępny lot i zapewniono im zakwaterowanie w hotelu.

Jak donosi gazeta "The Sun", dr Jonny Williams - ekspert lotnictwa z Uniwersytetu w Reading, ostrzega, że "coraz częściej będą zdarzać się gorące letnie dni podczas, których samoloty, startujące z mniejszych lotnisk, będą musiały redukować swoją wagę".

Warunki, które kiedyś występowały przez jeden dzień w lecie, do lat 60. XXI wieku mogą zdarzać się trzy lub cztery dni w tygodniu.

"Loty do Hiszpanii, Włoch lub Grecji mogą stać się droższe, ponieważ z powodu zmian klimatycznych samoloty będą przewozić mniej pasażerów" - tłumaczył dr Jonny Williams.

Źródła: birminghamlive.uk, "The Sun"

"Rosjanie już wiedzą, co należy zrobić". Były premier o dronie w Osinach Polsat News Polsat News