Lizbońskie metro, we współpracy z radą miejską oraz portugalskim ministerstwem zdrowia zdecydowało się na pozostawić otwarte trzy stacje: Rossio, Santa Apolonia i Oriente. Pozostaną one otwarte prze 24 godziny na dobę co najmniej do soboty.

Fala upałów zalewa Portugalię

Praktycznie cała Portugalia doświadcza obecnie fali gorąca. Upał panuje w zdecydowanej większości kraju. Nieco poniżej 30 stopni Celsjusza jest jedynie na północnym zachodzie, w rejonie Viana do Castelo, gdzie w czwartek ma być 28 stopni.

Aby chronić ludność przed upałem portugalska Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia wydała szereg zaleceń zdrowotnych. Portugalczykom radzi między innymi, by pili wodę, nawet jeśli nie są spragnieni, unikali spożywania alkoholu, jedli zimne posiłki więcej niż raz dziennie, nosili luźne ubrania oraz przebywali w chłodnym otoczeniu co najmniej dwie do trzech godzin dziennie.

Pomocą w ochronie przed słońcem służyć mają między innymi otwarte stacje metra w Lizbonie. Bramy do trzech stacji nie będą zamykane od 28 do 31 maja.

Rozwiń

Dzięki otwarciu stacji metra będą mogli szukać tam schronienia przede wszystkim bezdomni oraz inne osoby narażone na ekstremalne temperatury.

Miejscami na termometrach 40 stopni Celsjusza

Według portugalskich synoptyków najsilniejsze upały mogą się utrzymać w większości kraju do soboty włącznie.

W czwartek na południowym wschodzie, w rejonie Evora, w najgorętszych godzinach dnia może być do 38 st. C, zaś w Beja do 37 stopni. W kolejnych dwóch dniach w tym rejonie może być jeszcze goręcej, odpowiednio: 38-40 stopni w piątek i 39 stopni Celsjusza w sobotę.

Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) prognozuje, że do soboty w zdecydowanej większości kraju temperatury będą znacznie przekraczać 30 stopni. Chłodniej może być jedynie na północnym zachodzie.

Źródło: Portugalresident.com, Metrolisboa.pt, Ipma.pt, DGS.pt

-----

Jaki o ostatecznym oświadczeniu Mentzena: Wskazał bardzo wiele powodów Polsat News Polsat News