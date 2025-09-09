Upadek rządu we Francji. Premier złożył dymisję
Premier Francji Francois Bayrou przybył do Pałacu Elizejskiego, gdzie złożył dymisję na ręce prezydenta Emmanuela Macrona. To następstwo poniedziałkowego głosowania francuskiego parlamentu nad wotum zaufania, które zakończyło się upadkiem gabinetu. Jeszcze we wtorek w dzienniku urzędowym ukazały się ostatnie decyzje rządu.
Podczas wizyty w Pałacu Elizejskim premier, powołany przez prezydenta Emmanuela Macrona w grudniu 2024 roku, podał się do dymisji wraz ze swoim gabinetem.
Wcześniej, we wtorek rano, Francois Bayrou przyjechał do siedziby kancelarii premiera. W dzienniku urzędowym ukazały się we wtorek ostatnie decyzje rządu, dotyczące m.in. obniżki VAT na panele słoneczne i wsparcia przy instalacji pomp ciepła.
Pałac Elizejski poinformował w poniedziałek, że prezydent Francji mianuje nowego premiera w najbliższych dniach.
"Emmanuel Macron jest zdecydowany mianować nowego premiera jeszcze we wtorek lub w ciągu najbliższych kilku dni. Może być to ktoś z jego bliskiego otoczenia, jak Sébastien Lecornu, pomimo wezwań do postawienia na lewicę, wynegocjowania w pierwszej kolejności porozumienia politycznego lub spotkania z liderami partii" - pisze "Le Figaro".
Francja. Rząd premiera Francois Bayrou nie uzyskał wotum zaufania
Przeciwko udzieleniu rządowi wotum zaufania głosowało 364 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (niższej izby parlamentu), a za - 194 posłów. Wstrzymało się zaś 15.
Podczas debaty przed głosowaniem stronnictwa opozycyjne, Partia Socjalistyczna i skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), zapowiedziały, że nie udzielą rządowi wotum zaufania. Prawicowi Republikanie (LR), którzy współtworzyli gabinet Bayrou, pozostawili swym deputowanym wolną rękę i 13 posłów Republikanów głosowało przeciwko rządowi.
Tuż przed głosowaniem premier, wobec spodziewanego negatywnego wyniku, podziękował ministrom swego gabinetu za wspólną pracę przez dziewięć miesięcy. Zapewnił, że zdołali razem stworzyć zespół, w którym nie było "kryzysów" ani "napięć".