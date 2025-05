Uniwersytet Harvarda reaguje na ruch Trumpa. Jest pozew

Uniwersytet Harvarda pozwał w piątek administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. To reakcja na odebranie uczelni prawa do przyjmowania zagranicznych studentów. Zdaniem uczelni to naruszenie poprawki do konstytucji, które "pozbawi Harvard jedną czwartą studentów".