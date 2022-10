Uniwersalna ładowarka do telefonów. Europarlament wprowadza nowe przepisy

Europarlament przyjął we wtorek przepisy ustanawiające wymóg uniwersalnej ładowarki USB typu C do wszystkich telefonów komórkowych i przenośnych urządzeń elektronicznych. Standardy mają objąć wszystkich producentów.

Zdjęcie Producenci mają czas na dostosowanie się do standardów do jesieni 2024 r. / pxhere.com/ranonaudit / materiał zewnętrzny