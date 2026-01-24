W skrócie Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zaproponował Polsce udział we wspólnym poligonie szkoleniowo-ćwiczeniowym przy granicy z Polską.

Planowany poligon ma powstać w Kopciowie i obejmować około 14,6 tys. hektarów, z możliwością organizowania regularnych ćwiczeń wojskowych dla brygady żołnierzy.

Część mieszkańców okolicznych terenów, w tym także z Polski, protestuje przeciwko budowie, a ostateczną decyzję ma podjąć Sejm Litwy.

"Byłoby to unikalne rozwiązanie w kontekście NATO - wspólny poligon szkoleniowo-ćwiczeniowy przeznaczony do ochrony wschodniej flanki Sojuszu" - podkreślił prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Litewski przywódca pogratulował Polsce "gotowości korzystania" z poligonu, który Litwa zamierza wybudować tuż przy granicy z Polską. "Pozwoli nam to wzmocnić nie tylko współpracę między naszymi siłami zbrojnymi, ale także obronę przesmyku suwalskiego" - zaznaczył.

W komunikacie urzędu prezydenta czytamy, że Nauseda, podczas sobotniej wizyty w Warszawie, przedstawił również pomysł utworzenia wspólnej strefy wolnego handlu w Suwałkach i Łoździejach.

W ocenie litewskiego przywódcy, "przyczyniłoby się to do wzrostu gospodarczego regionów przygranicznych, wzrostu poziomu zatrudnienia i stanowiłoby ekonomiczną bramę dostępu do dwóch rynków".

"Byłoby to impulsem do ewentualnych wspólnych projektów w zakresie przemysłu obronnego, a także dałoby szersze możliwości pozyskania finansowania UE w takich obszarach, jak gałęzie przemysłu o wysokiej wartości dodanej, elektronika, nauki przyrodnicze, sztuczna inteligencja, centra danych, usługi i inne sektory" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z założeniem nowy poligon ma być zbudowany w Kopciowie, przy granicy z Polską i obejmować około 14,6 tys. hektarów. Mają tu się odbywać ćwiczenia i szkolenia wojskowe z udziałem 3,5-4 tys. żołnierzy, czyli brygady.

Większe ćwiczenia odbywałyby się pięć razy do roku, każdorazowo do 10 dni. Ćwiczenia o mniejszej skali odbywałyby się regularnie.

Budowie poligonu sprzeciwiają się lokalni mieszkańcy. W sobotę w Kopciowie odbyła się akcja protestacyjna z udziałem około 400 osób. Wśród protestujących byli też mieszkańcy polskich przygranicznych terenów, którzy również są zaniepokojeni projektami budowy obiektu wojskowego.

W ubiegłym tygodniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ministrem obrony Litwy Robertasem Kaunasem przekazał, że Polska wspiera inicjatywę budowy poligonu blisko granicy z Polską. Dodał, że polscy dowódcy są zainteresowani przygotowaniem tego miejsca i później korzystaniem w ramach ćwiczeń.

O budowie poligonu w miejscowości Kopciowo w rejonie łoździejskim zdecydowała w grudniu Litewska Rada Obrony Państwa. Według litewskiego resortu obrony z punktu widzenia militarnego i bezpieczeństwa wybrany teren na nowy poligon jest najodpowiedniejszą lokalizacją jako część tzw. przesmyku suwalskiego.

Resort wskazał też, że położenie geograficzne przy granicy z Polską otwiera w przyszłości możliwość współpracy z polskimi siłami zbrojnymi. Ostateczną decyzję w sprawie poligonu podejmie Sejm Litwy.

