Unijny urzędnik potwierdza. Bruksela utrzymuje kontakt z Kremlem

W skrócie Biuro przewodniczącego Rady Europejskiej w ostatnich tygodniach prowadziło krótkie kontakty z Kremlem w celu otwarcia kanałów komunikacji.

Antonio Costa koordynuje rozmowy z unijnymi przywódcami na temat ewentualnych negocjacji z Rosją oraz tematów, które powinny zostać poruszone.

W Unii Europejskiej nie osiągnięto zgody co do wznowienia kontaktów z Rosją, a jedną z rozważanych opcji jest powołanie unijnego negocjatora.

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- W ostatnich tygodniach miały miejsce krótkie kontakty na szczeblu dyplomatycznym w celu otwarcia kanałów komunikacji, ale nic konkretnego nie zostało ustalone - przekazał anonimowy unijny urzędnik.

- W każdym przyszłym scenariuszu UE ma konkretne interesy, których będzie musiała bronić, dlatego ważne jest ustanowienie kanałów dyplomatycznych z Rosją - dodał. Zaznaczył jednocześnie, że Bruksela nie jest mediatorem między Moskwą a Kijowem. "Unia popiera Ukrainę w jej wysiłkach na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju" - stwierdził.

Według urzędnika przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa osobiście koordynuje rozmowy z unijnymi przywódcami "na temat możliwych rozmów z Rosją i kwestii, które powinny zostać z nią poruszone, gdy nadejdzie odpowiedni moment".

UE rozważa wznowienie kontaktów z Rosją

Temat potencjalnego dialogu z Rosją stał się w ostatnich tygodniach coraz głośniejszy, zwłaszcza w kontekście skupienia całej uwagi Stanów Zjednoczonych na konflikcie z Iranem i ograniczenia negocjacji pokojowych z Moskwą i Kijowem. Coraz więcej unijnych przywódców zwraca uwagę, że wznowienie kontaktów z Kremlem jest nieuniknione.

Dotychczas nie udało się jednak osiągnąć w UE konsensusu ani co do tego, czy kontakty powinny zostać wznowione, ani co do tego w jaki sposób miałyby one wyglądać. Jedną z opcji jest ustanowienie unijnego wysłannika, który miałby prowadzić negocjacje w imieniu całego bloku. Nie wiadomo jednak kto miałby nim zostać. Władimir Putin twierdził, że na stanowisko to idealnie nadawałby się były kanclerz Niemiec Gerhard Schroder, jednak kandydatura ta został szybko odrzucona przez Europę z uwagi na bliskiego powiązanie Niemca z Kremlem.

Rosja również twierdziła w ostatnim czasie, że jest gotowa do ponownych rozmów z Europą. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zwrócił uwagę na początku maja, że to nie Rosja zerwała kontakty z UE, lecz odwrotnie, dlatego Moskwa nie zamierza inicjować potencjalnych rozmów. - Jak wielokrotnie mówił Władimir Putin, wznowimy rozmowy gdy Europejczycy wyrażą taką chęć - twierdził.

Więcej informacji wkrótce.





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