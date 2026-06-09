Unijny kraj przestaje wspierać Ukrainę. "Sprawa skazana na porażkę"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Bułgaria nie będzie już wysyłać broni Ukrainie - poinformował we wtorek minister obrony tego kraju Dimitar Stojanow. Jak przekonywał wcześniej premier Rumen Radew, sprawa jest "skazana na porażkę". - Wojna w Ukrainie nie zostanie rozstrzygnięta na polu bitwy - zaznaczył.

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Dimitar Stojanow
Dimitar StojanowJORG HALISCH/DPA/dpa Picture-Alliance via AFPAFP

W skrócie

  • Bułgaria ogłosiła, że zakończy wysyłanie broni do Ukrainy, uzasadniając to przekonaniem o braku szans na rozwiązanie konfliktu militarnego.
  • Nowy rząd tego kraju, po zwycięstwie prorosyjskiego premiera Rumena Radewa, odmówił wsparcia unijnego dla Ukrainy i opowiada się za negocjacjami pokojowymi.
  • Minister obrony Dimitar Stojanow ogłosił także plan zwiększenia wydatków na obronność do poziomu wymaganego przez NATO.
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Decyzja ta umacnia sprzeciw nowego bułgarskiego rządu wobec unijnego wsparcia dla Ukrainy po tym, jak prorosyjski premier Rumen Radew odniósł w kwietniu zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych.

Bułgaria. Nowy rząd przestaje wspierać Ukrainę. "Sprawa skazana na porażkę"

Od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji w 2022 roku Bułgaria przekazała Kijowowi trzynaście pakietów pomocy, jednak Radew określał sprawę ukraińską jako "skazaną na porażkę".

- Już jasno powiedzieliśmy, że wojna w Ukrainie nie zostanie rozstrzygnięta na polu bitwy. Jesteśmy świadkami wojny na wyniszczenie i bez względu na to, jak wiele uzbrojenia zostanie zgromadzone, jedynym skutkiem będzie utrata ludzkiego życia. Nadszedł czas, by usiąść do stołu negocjacyjnego - powiedział Stojanow podczas wtorkowej konferencji prasowej.

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Radew, były pilot myśliwca, powoływał się na swoje doświadczenie wojskowe, uzasadniając stanowisko, że Ukraina powinna negocjować pokój z Rosją. W maju sugerował też, że to Unia Europejska powinna przewodzić rozmowom pokojowym.

Choć nowy rząd kraju zajął bardziej przyjazne wobec Kremla stanowisko, unika otwartej konfrontacji z Brukselą w sprawie Ukrainy. Bułgaria jest najbiedniejszym państwem Unii Europejskiej i w dużym stopniu polega na unijnych funduszach.

Oprócz wstrzymania pomocy dla Ukrainy Stojanow przedstawił rządowy plan zwiększenia wydatków obronnych Bułgarii do wymaganego przez NATO poziomu 5 proc. PKB, co Radew wcześniej zapowiadał.

Źródło: POLITICO

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