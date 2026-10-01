Unijne reguły pod lupą. Wspólny front Włoch i Grecji w sprawie cen energii

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Premier Włoch Giorgia Meloni wystosowała oficjalny apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o złagodzenie unijnych reguł fiskalnych. Włochy, podobnie jak Grecja, domagają się zwiększenia elastyczności finansowej, aby móc skuteczniej chronić obywateli przed gwałtownie rosnącymi cenami energii.

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Giorgia Meloni
Giorgia MeloniMASSIMO VALICCHIAAFP

W skrócie

  • Premier Włoch Giorgia Meloni skierowała oficjalny apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o złagodzenie unijnych reguł fiskalnych w celu zwiększenia elastyczności finansowej dla ochrony obywateli przed wzrostem cen energii.
  • Gwałtowny wzrost cen paliw oraz inflacji we Włoszech stawia rząd Meloni w trudnej sytuacji, a deficyt budżetowy kraju przekracza unijny limit 3 proc. PKB.
  • Premier Włoch otrzymała poparcie premiera Grecji Kyriakosa Mitsotakisa, który również wystosował apel o przyznanie państwom członkowskim dodatkowej przestrzeni fiskalnej na rządowe regulowanie cen.
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Głównym motorem napędowym działań włoskiego rządu jest gwałtowny wzrost cen nośników energii oraz paliw. Rosnące ceny uderzają bezpośrednio w portfele obywateli. Przykładem może być m.in. wskaźnik inflacji. Według danych podawanych przez włoski urząd statystyczny we wrześniu odnotowano wzrost z 3,2 proc. do 4,1 proc. w skali roku.

Włochy. Inflacja i skok cen paliw

Ceny benzyny stały się kluczowym tematem debaty politycznej w Rzymie, stawiając rząd Meloni w trudnym położeniu przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Deficyt budżetowy Włoch przekracza unijny limit 3 proc. PKB. Rząd w Rzymie planował powrót poniżej tego progu w przyszłym roku, jednak obecna sytuacja na rynku energii stawia te założenia pod znakiem zapytania.

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- Uważamy, że w obliczu rosnącej inflacji wywołanej wysokimi światowymi cenami energii konieczne jest przyznanie państwom członkowskim dodatkowej elastyczności w celu wsparcia gospodarstw domowych i firm - oświadczyła premier Meloni.

UE - Włochy. Giorgia Meloni z poparciem Greków

Szefowa włoskiego rządu zapowiedziała, że kwestia poluzowania zasad paktu stabilności musi stać się priorytetem nadchodzących spotkań na szczeblu europejskim. Wniosek ma zostać poddany pod dyskusję na najbliższym posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.

Meloni zamierza także wnieść ten punkt do agendy szczytu przywódców państw Unii Europejskiej.

Równolegle premier Grecji Kyriakos Mitsotakis skierował list do Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej António Costy oraz szefa Eurogrupy Kyriakosa Pierrakakisa.

Mitsotakis ostro skrytykował apele Brukseli o odgórne ograniczenie zużycia energii przez obywateli, domagając się w zamian przyznania państwom członkowskim dodatkowej przestrzeni fiskalnej na rządowe regulowanie cen.

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