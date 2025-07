Portfel cyfrowy to aplikacja na telefon lub komputer. Służy do potwierdzania tożsamości przy zakładaniu konta bankowego, wynajmie samochodu, czy kontakcie z urzędem. Umożliwia przechowywanie dowodu osobistego, prawa jazdy, dyplomów, e-recepty i biletów. Dane udostępnia się tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę. Każda wersja językowa korzysta z tych samych europejskich standardów.