Unia obawiała się Węgier? Zaskakujące doniesienia mediów, doszło do zmiany

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Wspólne stanowisko UE wobec białoruskich działań wymierzonych w Litwę zostało osłabione, aby uzyskać poparcie Węgier - donosi portal Politico. We wcześniejszym oświadczeniu miał znaleźć się zapis, że reżim Alaksandra Łukaszenki "jest współwinny bezpośrednio lub poprzez celową bezczynność".

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto
Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto Sefa Karacan/AnadoluGetty Images

  • Węgry zablokowały wcześniejsze, ostrzejsze stanowisko UE wobec działań Białorusi wymierzonych w Litwę.
  • Ostateczna wersja oświadczenia UE została złagodzona, by uzyskać zgodę Węgier.
  • Węgierski minister Szijjarto podczas konferencji w Mińsku apelował o dialog między Wschodem a Zachodem.
Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że państwa UE "stanowczo potępiają uporczywe i prowokacyjne działania Białorusi" po tym, jak obiekty powietrzne zmusiły w ostatnich dniach Litwę do zamknięcia lotnisk i granicy.

Dziesiątki balonów przemycających papierosy wywołały obawy o bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego i spotkały się z krytyką ze strony Wilna, które określiło wtargnięcia jako taktykę "wojny hybrydowej" przeciwko Zachodowi.

Media: Wspólne oświadczenie UE osłabione w zamian za poparcie Węgier

Ostateczne oświadczenie zostało osłabione w stosunku do wcześniejszego projektu, rozesłanego we wtorek rano i uzyskanego przez Politico. W projekcie napisano, że reżim Aleksandra Łukaszenki "jest współwinny bezpośrednio lub poprzez celową bezczynność".

    Zapis wycofano, aby uzyskać poparcie Węgier - potwierdzili dyplomaci i urzędnicy w rozmowie z portalem. Według informacji Politico Budapeszt lobbował też za tym, aby UE w ogóle nie publikowała oceny, zgodnie z którą loty balonów są próbą destabilizacji państw Wspólnoty.

    Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto wziął we wtorek udział w Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Eurazji w Mińsku. Dyplomata zaznaczył tam, że "droga do bezpiecznej i stabilnej przyszłości wiedzie przez Eurazję i tylko autentyczny dialog między Wschodem a Zachodem może poprawić obecną krytyczną sytuację bezpieczeństwa globalnego".

