W skrócie Węgry zablokowały wcześniejsze, ostrzejsze stanowisko UE wobec działań Białorusi wymierzonych w Litwę.

Ostateczna wersja oświadczenia UE została złagodzona, by uzyskać zgodę Węgier.

Węgierski minister Szijjarto podczas konferencji w Mińsku apelował o dialog między Wschodem a Zachodem.

Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że państwa UE "stanowczo potępiają uporczywe i prowokacyjne działania Białorusi" po tym, jak obiekty powietrzne zmusiły w ostatnich dniach Litwę do zamknięcia lotnisk i granicy.

Dziesiątki balonów przemycających papierosy wywołały obawy o bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego i spotkały się z krytyką ze strony Wilna, które określiło wtargnięcia jako taktykę "wojny hybrydowej" przeciwko Zachodowi.

Media: Wspólne oświadczenie UE osłabione w zamian za poparcie Węgier

Ostateczne oświadczenie zostało osłabione w stosunku do wcześniejszego projektu, rozesłanego we wtorek rano i uzyskanego przez Politico. W projekcie napisano, że reżim Aleksandra Łukaszenki "jest współwinny bezpośrednio lub poprzez celową bezczynność".

Zapis wycofano, aby uzyskać poparcie Węgier - potwierdzili dyplomaci i urzędnicy w rozmowie z portalem. Według informacji Politico Budapeszt lobbował też za tym, aby UE w ogóle nie publikowała oceny, zgodnie z którą loty balonów są próbą destabilizacji państw Wspólnoty.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto wziął we wtorek udział w Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Eurazji w Mińsku. Dyplomata zaznaczył tam, że "droga do bezpiecznej i stabilnej przyszłości wiedzie przez Eurazję i tylko autentyczny dialog między Wschodem a Zachodem może poprawić obecną krytyczną sytuację bezpieczeństwa globalnego".

