"Unia Europejska ma asa w rękawie". Niemieckie media o sporze z Trumpem
Niemieckie media twierdzą, że Unia Europejska ma asa w rękawie w sporze z prezydentem Donaldem Trumpem. Chodzi o presję na firmy technologiczne z USA. "Europa mogłaby poważnie uderzyć w amerykańskie koncerny technologiczne wyższymi podatkami, ograniczeniem inwestycji lub wykluczeniem z przetargów" - wyjaśnia dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Po groźbach prezydenta Trumpa dotyczących nałożenia ceł na kraje, które poparły Danię w sporze o Grenlandię, prawdopodobne jest, że Parlament Europejski odroczy przyjęcie umowy celnej, którą USA i KE uzgodnili latem 2025 roku - ocenił "FAZ". Porozumienie przewiduje m.in., że większość towarów eksportowanych z UE do USA ma być objęta cłem wysokości 15 proc.
Amerykańskie firmy zagrożone? Europa może odpowiedzieć na groźby Trumpa
Według "FAZ" Unia Europejska mogłaby wykorzystać również tzw. instrument przeciwdziałania przymusowi (ACI), wprowadzony w 2023 roku. Mechanizm ten umożliwia podejmowanie działań odwetowych, takich jak nakładanie ceł i ograniczeń inwestycyjnych, w odpowiedzi na presję ekonomiczną państw trzecich. Jak zauważa gazeta, narzędzie stworzone z myślą o Rosji i Chinach mogłoby zostać zastosowane także wobec USA.
Zdaniem dziennika Unia mogłaby "poważnie uderzyć w samo serce amerykańskiej gospodarki cyfrowej".
"Europa jest znaczącym rynkiem dla dużych amerykańskich koncernów technologicznych, takich jak Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft i Meta. Można by wykorzystać tę zależność, by nałożyć ograniczenia inwestycyjne, zawiesić licencje, wykluczyć poszczególne firmy z przetargów publicznych lub cofnąć patenty. Istnieje też możliwość podniesienia podatków dla europejskich oddziałów tych koncernów" - podkreśliła gazeta. Dodano też, że UE mogłaby podjąć działania wymierzone w gigantów technologicznych o monopolistycznej pozycji.
W ocenie "FAZ" wprowadzenie dodatkowych podatków lub kar finansowych spowodowałoby znaczne straty dla amerykańskich firm. Jednocześnie dziennik zwrócił uwagę, że duża część europejskiej infrastruktury pozostaje uzależniona od amerykańskiego oprogramowania i usług w chmurze.
Gazeta zaznaczyła, że kluczową słabością Europy jest zależność Ukrainy od wsparcia USA. "UE musi brać Trumpa pod uwagę choćby dlatego, że bez Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie obronić Ukrainy, a tym bardziej własnego terytorium. To prawdopodobnie główny powód bardziej powściągliwych wypowiedzi kanclerza Niemiec Friedricha Merza w porównaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Dopóki ta zależność będzie trwać, często przywoływana europejska suwerenność pozostanie mrzonką" - podsumował "FAZ".
Trump zapowiada nowe cła. Szefowa KE mówi o błędzie
W sobotę Trump zapowiedział wprowadzenie od lutego 10-procentowych ceł na towary z ośmiu krajów UE, które poparły Danię w sporze wokół Grenlandii. Prezydent USA argumentuje, że przejęcie autonomicznego terytorium jest konieczne ze względów bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń ze strony Chin i Rosji.
Komisja Europejska oświadczyła w poniedziałek, że jest gotowa odpowiedzieć na ewentualne amerykańskie cła środkami odwetowymi. - UE ma odpowiednie narzędzia i jest przygotowana, by z nich skorzystać - powiedział rzecznik KE Olof Gill, zapowiadając działania w obronie interesów gospodarczych Wspólnoty.
Szefowa KE Ursula von der Leyen oceniła we wtorek w Davos, że zapowiadane przez Trumpa taryfy są błędem. Powiedziała, że KE pracuje nad pakietem wspierającym bezpieczeństwo Arktyki, w ramach którego planowany jest m.in. wzrost inwestycji europejskich na Grenlandii oraz wzmocnienie bezpieczeństwa regionu.
Zapowiedziane przez Trumpa cła na niektóre państwa europejskie mają wejść w życie 1 lutego. Z kolei do 6 lutego UE musi zdecydować o przedłużeniu zwolnienia amerykańskich towarów o wartości 93 mld euro z wyższych stawek celnych. Chodzi o cła odwetowe, które UE przygotowała w związku z nałożeniem przez Trumpa taryf na towary z UE w 2025 r. W związku z porozumieniem celnym zawartym w lipcu przez Trumpa i von der Leyen decyzja o cłach odwetowych została tymczasowo zawieszona.