- Gruzja uzyskała status kraju kandydującego do UE. Decyzję tę podjęły jednomyślnie wszystkie państwa członkowskie w grudniu ubiegłego roku (...) Niestety ostatnie decyzje parlamentu Gruzji, a także niewielki postęp w ramach dziewięciu kroków (reformy wymagane przez UE do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych - red.) doprowadziły do decyzji o wstrzymaniu procesu przystąpienia do Unii - powiedział Herczyński.

