Za głosowało 334 europosłów, przeciw 324, a 10 wstrzymało się od głosu. Pod przyjętym wnioskiem podpisali się eurodeputowani KO i PSL.

Odrzucony został z kolei drugi wniosek, pod którym podpisała się prawica w PE, w tym PiS. Był on bardzo podobny do pierwszego wniosku. W tym przypadku 225 europosłów było za, 402 przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu.

Europosłowie KO, PiS i PSL informowali przed głosowaniami, że poprą oba wnioski.

Skierowanie wniosku do TSUE oznacza, że głosowanie w sprawie ratyfikacji umowy w PE zostanie opóźnione prawdopodobnie o co najmniej kilka miesięcy.

Z kolei serwis Politico donosi, że "umowa utknęła w martwym punkcie", a skierowanie jej do Trybunału Sprawiedliwości UE może spowodować, że jej realizacja zostanie opóźniona nawet o dwa lata.

"Parlament nie będzie mógł głosować nad samą umową, dopóki sąd nie wyda swojej opinii - proces ten zwykle trwa od 18 do 24 miesięcy" - czytamy.

Serwis podkreśla, że taki obrót spraw oznacza dla Komisji Europejskiej i państw chcących pogłębić relacje gospodarcze z Argentyną, Brazylia, Paragwajem i Urugwajem "poważną porażkę".

Według szefowej KE Ursuli von der Leyen umowa z państwami Ameryki Południowej ma być sposobem na radzenie sobie z niestabilnymi relacjami gospodarczymi z USA, po tym jak amerykański prezydent Donald Trump zaczął nakładać cła.

- Im więcej partnerów handlowych mamy na całym świecie, tym bardziej jesteśmy niezależni. I właśnie tego teraz potrzebujemy - apelowała w środę do europosłów.

Rozczarowania po głosowaniu nie krył Bernd Lange, przewodniczący parlamentarnej komisji handlu międzynarodowego. "Absolutnie nieodpowiedzialne. To jest gol samobójczy" - napisał na platformie X.

