W skrócie Porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostało wstępnie podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz przewodniczącego parlamentu Iranu Mohammada Baghera Ghalibafa.

Memorandum obejmuje zakończenie trwającej prawie cztery miesiące wojny oraz stopniowe zwiększanie ruchu statków w cieśninie Ormuz.

Porozumienie ma charakter ramowy i wdrożenie jego zapisów może zależeć od zakończenia działań zbrojnych w Libanie, a kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego zostały odłożone na późniejszy etap.

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Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie zakończenia trwającej niemal cztery miesiące wojny - przekazali w poniedziałek wysocy rangą urzędnicy USA, cytowani przez Reutersa.

Oficjalna ceremonia podpisania dokumentu ma odbyć się w piątek. Porozumienie zakłada również stopniowe zwiększanie ruchu statków w cieśninie Ormuz.

Prezydent USA Donald Trump dodał, że tekst porozumienia zostanie opublikowany "w bardzo niedalekiej przyszłości", a następnie doprecyzował, że stanie się to jakiś czas po piątkowej ceremonii podpisania dokumentu.

Porozumienie USA - Iran. Dokument podpisany

Według jednego z amerykańskich urzędników dokument został podpisany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, wiceprezydenta JD Vance'a oraz przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa.

Przedstawiciel administracji USA, który rozmawiał z dziennikarzami pod warunkiem zachowania anonimowości, przekazał, że osobna ceremonia podpisania porozumienia odbędzie się w piątek.

- Zobaczycie znaczący wzrost ruchu w cieśninie Ormuz. Właściwie zaczyna się to już teraz i będzie powoli narastać z czasem - powiedział urzędnik. Jak dodał, powrót do normalnej sytuacji nie nastąpi natychmiast. - Prawdopodobnie nie wrócimy do normalności w ciągu dwóch tygodni, ale zobaczymy znaczące zwiększenie ruchu w cieśninie - zaznaczył.

Porozumienie USA - Iran. Cieśnina Ormuz ponownie otwarta

Reuters podaje, że Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły warunki zakończenia konfliktu oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Informacja ta przyniosła ulgę rynkom, szczególnie w kontekście cen surowców energetycznych i bezpieczeństwa transportu ropy.

Porozumienie ma jednak na razie charakter ramowy. Według agencji jego dalsze wdrażanie może zależeć m.in. od zakończenia działań zbrojnych w Libanie. Jednocześnie rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego zostały odłożone na późniejszy etap.

Wysoki rangą urzędnik USA podkreślił, że żadne odmrożone aktywa nie zostały dotąd przekazane Iranowi ani przez Stany Zjednoczone, ani przez jakikolwiek inny kraj. Jednocześnie zaznaczył, że Waszyngton jest gotów uwolnić zamrożone środki i złagodzić sankcje w dalszym etapie procesu. Na początku możliwe są jednak jedynie "drobne gesty".

Na mocy porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem cieśnina Ormuz ma być otwarta bez opłat przez 60 dni - przekazał amerykański urzędnik. Waszyngton oczekuje również, że bezpłatny ruch w cieśninie zostanie wpisany także do ostatecznej wersji porozumienia.

Urzędnik USA zapewnił, że wycofanie się Izraela z Libanu nie jest warunkiem umowy z Iranem. Dodał jednocześnie, że Izrael zachowa prawo do obrony przed atakami Hezbollahu. To doprecyzowanie pojawiło się po wcześniejszych informacjach, że dalsze wdrażanie porozumienia może zależeć od sytuacji w Libanie.

W kolejnym etapie negocjacji Stany Zjednoczone zamierzają utrzymać obecne rozmieszczenie swoich sił wojskowych. Amerykański urzędnik przekazał, że porozumienie przewiduje możliwość redukcji sił dopiero po uzgodnieniu ostatecznej umowy.

Donald Trump zabrał głos podczas sczytu G7. "Umowa jest już podpisana"

Donald Trump, przemawiając u boku prezydenta Francji Emmanuela Macrona podczas szczytu G7 w Evian-les-Bains, podkreślił, że nie jest pewne, czy osobiście weźmie udział w piątkowej ceremonii podpisania w Genewie. Zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone będzie tam reprezentował wiceprezydent J.D. Vance. "Umowa jest już podpisana. A cieśnina jest już częściowo otwarta" - mówił, dodając, że w piątek ma zostać w pełni udrożniona.

Jak opisuje Reuters, spotkanie przywódców G7 w francuskim kurorcie nad Jeziorem Genewskim odbywa się w atmosferze ulgi po ogłoszeniu porozumienia z Iranem. Trump został powitany przez przedstawicieli protokołu dyplomatycznego, a następnie spotkał się z Macronem w ramach rozmów bilateralnych.

Trump podkreślił, że atmosfera jest "bardzo miła", choć kluczowe dla światowych liderów pozostają szczegóły porozumienia z Iranem, które mają zostać doprecyzowane dopiero w najbliższych dniach.

Przywódcy G7 oczekują teraz na pełną treść umowy, która ma zostać formalnie podpisana w Szwajcarii.

Źródło: Reuters





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