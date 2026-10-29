Umowa Trumpa z Putinem przyniosła odwrotny efekt. Ceny poszybowały

W skrócie Porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego diesla nie przyniosło oczekiwanego spadku cen paliw w USA.

Średnia cena za galon diesla w USA wzrosła z 6,28 dolara w dniu ogłoszenia umowy do 6,35 dolara w środę, jak podaje Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe.

W Kongresie USA złożono ponadpartyjny projekt ustawy, który ma zablokować realizację umowy poprzez zakaz inwestowania w rosyjski sektor energetyczny.

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9 października Donald Trump wywołał prawdziwą burzę, ogłaszając zawarcie porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie umożliwienia dostaw rosyjskiego diesla na światowe rynki.

Administracja USA przekonywała, że krok ten ma na celu unormowanie cen paliw i uzupełnienie niedoborów w czasie trwającego kryzysu. Sekretarz energii Chris Wright wskazywał dodatkowo, że ma to być też rodzaj manifestacji wobec Kremla ukazującej mu jakie korzyści mógłby osiągnąć dzięki zakończeniu wojny w Ukrainie.

Umowa Trumpa i Putina miała obniżyć ceny paliw. Jest drożej

W momencie ogłoszenia kontrowersyjnej umowy, cena diesla w Stanach Zjednoczonych wynosiła 6,28 dolara za galon (6,56 zł/litr). Jak donosi "Wall Street Journal", powołując się na dane Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (AAA), obecnie jest jeszcze drożej.

W środę średnia cena za galon oleju napędowego wynosiła w USA 6,35 dolara (6,64 zł/litr).

Gazeta wskazuje, że analitycy rynków paliwowych pozostają sceptyczni nie tylko co do realnych efektów porozumienia między Trumpem a Putinem, ale i samego jej sfinalizowania.

Porozumienie w sprawie diesla możliwe do realizacji? Eksperci sceptyczni

Eksperci przypominają, że Rosja mierzy się z poważnymi problemami w kwestii przetwórstwa ropy po ukraińskich atakach wymierzonych w krajowe rafinerie. Oznacza to, że dostarczenie obiecanych ilości oleju napędowego stoi pod znakiem zapytania.

Specjaliści zwracają uwagę, że nawet jeśli Rosjanie dostarczą w tym miesiącu obiecane 100 tysięcy baryłek (a w listopadzie ok. 125 tys. dziennie), stanowić będzie to kroplę w morzu potrzeb światowych rynków. "WSJ" przypomina, że jeszcze w roku ubiegłym Rosja eksportowała 800 tys. baryłek dziennie.

Realizację umowy Trump-Putin próbuje powstrzymać Kongres USA. Do Izby Reprezentantów trafił poparty zarówno przez demokratów, jak i republikanów projekt ustawy zakładający zniesienie wyjątków od sankcji i wprowadzenie całkowitego zakazu inwestowania w rosyjską energię.



