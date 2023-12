To kolejna pracowita jesień w kanadyjskich szpitalach . Służba zdrowia już jest przeciążona, a dodatkowo pojawia się presja z powodu tego, co niektórzy lekarze nazywają "nową normą" dla chorób sezonowych. Powraca szereg infekcji wirusowych i bakteryjnych , z COVID-19 na czele - ostrzega CBC News.

- To prawdopodobnie pierwszy rok od początku COVID-19, w którym obserwujemy eskalację zachorowań, których doświadczaliśmy zanim stanęliśmy w obliczu pandemii - mówi dr Laurie Plotnick, dyrektor oddziału ratunkowego w Szpitalu Dziecięcym w Montrealu. W placówce przez większą część listopada średni wskaźnik obłożenia wynosił blisko 160 procent .

Dwie placówki pediatryczne w Montrealu zorganizowały w środę wspólną konferencję prasową, aby poinformować o stojących przed nimi wyzwaniach. Jednocześnie medycy zachęcają rodziców, aby w miarę możliwości zgłaszali się z pociechami do lokalnych klinik , a nie do przepełnionych oddziałów ratunkowych.

Kanada: Brak lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Mówienie rodzicom, aby unikali izb przyjęć i szukali opieki gdzie indziej, może być trudną pigułką do przełknięcia - uważa CBC News. Zdaniem dr Plotnick wiele dzieci po prostu nie ma lekarzy rodzinnych .

To problem w całym kraju. Dane pokazują, że miliony Kanadyjczyków nie mają regularnego dostępu do opieki zdrowotnej. Raport z Ontario wykazał z kolei, że w tej prowincji jeden na pięciu pacjentów, którzy odwiedzili oddziały ratunkowe, był tam tylko dlatego, że brakowało im lekarza rodzinnego. Co gorsza, oddziały ratunkowe od Alberty przez Ontario po Quebec zgłaszają wielogodzinne czasy oczekiwania. W zeszłym tygodniu z tego powodu w szpitalu Anna-Laberge w Châteauguay zmarły dwie osoby.