Drugi dzień z rzędu mieszkańcy południowo-wschodniej części Australii zmagają się z wielką wodą. To efekt potężnych ulew , które od kilku dni trwają w tym rejonie. Policja w stanie Nowa Południowa Walia potwierdziła śmierć trzech osób. Wcześniej australijskie media określały t powódź jako kataklizm, który zdarza się raz na 500 lat.

Premier Australii Anthony Albanese powiedział mediom, że wkróce planuje odwiedzić dotknięte powodzią miejsca. Dodał, że postara się tak zorganizować wizytację, by nie utrudnić pracy ratowników. Działa ich tam 2,5 tys., a do dyspozycji mają łodzie, śmigłowce oraz drony poszukiwawcze.

Ratowników wysłał do innej rodziny, sam nie przeżył

W ciągu minionej doby służby odpowiedziały na ponad tysiąc zgłoszeńi jak dotąd uwolniły 590 osób. Nie wszystkich udało się jednak uratować. Wiadomo, że zginęły co najmniej trzy osoby , a jedną uznaje się za zaginioną.

Rotownicy podejmują jednego z mieszkańców zalanego miasta Taree. Na pomoc w wielu miejscach czeka około 50 tys. osób Handout / NEW SOUTH WALES POLICE AFP

Jedną z ofiar śmiertelnych jest 63-letni piekarz Dave Knowles. Jak powiedziała serwisowi ABC jego córka, we wtorek ratownicy w łodzi chcieli go ewakuować, jednak mężczyzna skierował ich do innej rodziny, która według niego bardziej potrzebowała pomocy, a inaczej trudno byłoby ją odnaleźć.