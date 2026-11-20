W skrócie W departamencie Pas-de-Calais ewakuowano ponad 450 osób z terenów zagrożonych powodzią.

132 szkoły pozostają zamknięte z powodu zagrożenia podtopieniami.

Prze silny sztorm statek handlowy o długości 169 metrów osiadł na mieliźnie, większości załogi ewakuowano śmigłowcem.

Woda zalała domy w 35 gminach, na dziesiątkach dróg wprowadzono ograniczenia ruchu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W ostatnich dniach w departamencie Pas-de-Calais na północy kraju zanotowano intensywne opady deszczu. Miejscami w ciągu około 70 godzin spadło ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy. Według meteorologów w piątek po południu pogoda powinna się uspokoić, jednak w wielu miejscach wciąż jest niebezpiecznie.

Dowiedz się, gdzie pojawią się ulewy. Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Ulewy i podtopienia we Francji. Zamknięto ponad 130 szkół

W rejonie w Pas-de-Calais do godz. 14:00 obowiązywały pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe w związku z ulewami. Opady szczególnie mocno dotykają tereny w okolicach Kanału La Manche, między Seine-Maritime a Boulonnais, do departamentów Calvados i Manche.

Minionej doby w Pas-de-Calais z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 450 osób - informują władze prefektury. 132 miejscowe szkoły pozostają w piątek zamknięte.

Rozwiń

Wezbrana woda zalała domy w 35 gminach, a dostęp do wielu miejscowości jest utrudniony. Na około 40 drogach wprowadzono ograniczenia ruchu i objazdy. Prefekt Francois-Xavier Lauch w nocy z czwartku na piątek zalecił podróżnym "zachowanie najwyższej ostrożności".

Rozwiń

Nocą służby ratunkowe interweniowały w tej części Francji 87 razy. Na szczęście w powodziach nikt nie ucierpiał.

W piątek rano ulewy wróciły w rejonie Ecuires nieopodal Montreuil-sur-Mer. Tam około 20 osób, w tym dzieci, spędziło noc w siłowni zamienionej na tymczasowe schronisko.

Statek wyrzucony na mieliznę. Załogę ewakuowali śmigłowcem

Aura złagodnieje w piątek po południu i wieczorem. Według synoptyków z Meteo France ulewy i burze powinny wtedy stopniowo zaniknąć.

Strefa opadów przesuwa się na południe Francji, przesuwając się między innymi nad regionami Somma, Sekwana Nadmorska, Manche i Calvados. Tam w niektórych miejscach do południa eksperci spodziewają się sumy opadów na poziomie 40-60 litrów wody na metr kwadratowy.

Rozwiń

Nie tylko na północy pogoda jest jednak niebezpieczna. W departamencie Landy w regionie Nowa Akwitania na południowym zachodzie Francji silny wiatr i wysokie fale "pokonały" statek handlowy.

Płynąca pod banderą Malty jednostka o nazwie Miro G w piątek rano osiadła na mieliźnie nieopodal miejscowości Lit-et-Mixe.

Statek Miro G, który w wyniku sztormu osiadł na mieliźnie na południowym zachodzie Francji. Z jego pokładu ewakuowano 19 osób ROMAIN PERROCHEAU AFP

15-letnia jednostka o długości 169 metrów nie była w stanie przeciwstawić się naporowi fal i uderzyła o dno na płyciźnie nieopodal plaży. Z pomocą śmigłowca ratownicy ewakuowali 19 osób, czyli większość załogi. Na pokładzie pozostał kapitan i jego dwaj zastępcy, którzy mają koordynować akcję uwolnienia statku z mielizny.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jedynie dwie ewakuowane osoby zgłaszały lekkie dolegliwości - jedna odczuwała je jeszcze przed wyrzuceniem statku na mieliznę.

Źródło: "Le Parisien", AFP, Meteo France, "Le Monde"

-----