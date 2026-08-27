W skrócie Setki tysięcy osób z prefektur Ishikawa i Toyama otrzymały nakazy ewakuacji z powodu powodzi wywołanych przez ulewne deszcze.

Japońska Agencja Meteorologiczna ogłosiła najwyższy, piąty stopień ostrzeżeń dla kilku miast w regionie Hokuriku.

Ponad dwa tysiące gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu po intensywnych opadach.

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Japońska Agencja Meteorologiczna wydała ostrzeżenia najwyższego, piątego stopnia dla miast Hakui, Shika, Hodatsushimizu i Nakanoto w prefekturze Ishikawa oraz dla miasta Himi w prefekturze Toyama. Łącznie w regionie mieszka około 180 tys. osób.

Służby meteorologiczne Japonii opisują poziom piąty jako "sytuację zagrażającą życiu" oraz zalecają "natychmiastowe schronienie w bezpiecznym miejscu".

Na pozostałych obszarach regionu Hokuriku obowiązują ostrzeżenia czwartego stopnia.

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Oprócz alertów związanych z burzami i ulewnym deszczem, w mieście Himi wydano także ostrzeżenia czwartego stopnia związane z możliwymi osuwiskami. Portal Japan Today informuje, że ulewne deszcze nawiedziły także sąsiadującą z Toyamą prefekturę Niigata.

Ogromne opady deszczu w Japonii. Wydano najwyższy stopień ostrzeżeń

Według informacji "The Japan Times" ulewne opady rozpoczęły się około godziny 20 czasu lokalnego w środę. Służba meteorologiczna wylicza, że do godziny 7 rano czasu lokalnego spadło 300 milimetrów deszczu.

W mieście Shika w czwartkowy poranek opady wyniosły z kolei około 100 milimetrów na godzinę.

Dostawca energii Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution poinformował ponadto, że bez prądu pozostaje ponad dwa tysiące gospodarstw domowych. Dotychczas służby nie otrzymały informacji o osobach poszkodowanych lub ofiarach.

To kolejne ulewne deszcze i powodzie, które nawiedziły Japonię w ostatnich tygodniach. Stacje meteorologiczne w prefekturze Chiba odnotowały wówczas około 300 milimetrów deszczu w ciągu 24 godzin.

Służby informowały, że w kataklizmie zginęło dziewięć osób, a około 70 domów na terenie całej prefektury zostało zniszczonych.



