Nagrania telewizyjne z różnych miejscowości w prefekturze Kumamoto pokazały domy, sklepy i pojazdy zatopione w wodzie o głębokości około metra.

Wezbrane rzeki porwały samochody i uszkodziły drogi. W sieci pojawiły się zdjęcia zniszczonej infrastruktury i zalanych ulic.

Rekordowe opady w Japonii. Prefektura Kumamoto pod wodą

W ciągu sześciu godzin (do wczesnego poranka w poniedziałek) w najbardziej dotkniętym katastrofą mieście Tamana w prefekturze Kumamoto spadło ponad 37 centymetrów deszczu, co stanowi rekord w tym regionie - podała Japońska Agencja Meteorologiczna.

"Sytuacja zagraża życiu i należy natychmiast zapewnić bezpieczeństwo" - poinformowała agencja w komunikacie.

"Wymagana jest maksymalna czujność nawet w miejscach, w których normalnie nie przewiduje się wystąpienia katastrof" - dodano w ostrzeżeniu. Według Agencji ds. Pożarów i Zarządzania Kryzysowego, ostrzeżenia i zalecenia ewakuacyjne wydano dla ponad trzech milionów mieszkańców południowo-zachodnich regionów.

Japonia: Ostrzeżenia ewakuacyjne dla trzech milionów mieszkańców

Około 384 000 mieszkańców, głównie Kumamoto, stanęło w obliczu najpoważniejszego ostrzeżenia o ewakuacji - poinformował urząd miasta.

Ojciec z miasta Kosa w Kumamoto zaginął w poniedziałek rano po tym, jak porwało go osuwisko, gdy stał na zewnątrz swojego samochodu przed domem - przekazał urząd miasta agencji AFP. W aucie przebywała żona i dzieci mężczyzny. Nic im się nie stało.

Natomiast w mieście Misato, również w Kumamoto, ratownicy próbowali dotrzeć do starszego mężczyzny uwięzionego w domu, który został zasypany przez osuwisko.

"Deszcz był tak ulewny, że przez cztery do pięciu godzin nie widziałem, co jest przed mną" - powiedział agencji AFP Kazuhiro Masunaga, urzędnik miasta Misato.

Dwie osoby w mieście Fukuoka zostały porwane przez wezbraną rzekę w niedzielę i nadal pozostają zaginione - przekazała stacja NHK.

Źródło: AFP

