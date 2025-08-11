Ulewne deszcze i powódź w Japonii. Władze zalecają ewakuację milionom osób
Kilka osób zaginęło, a nawet kilka milionów może zostać ewakuowanych z powodu rekordowych opadów deszczu, które nawiedziły południowo-zachodnią część Japonii - przekazały media. Ulewny deszcz wywołał lokalne podtopienia.
Nagrania telewizyjne z różnych miejscowości w prefekturze Kumamoto pokazały domy, sklepy i pojazdy zatopione w wodzie o głębokości około metra.
Wezbrane rzeki porwały samochody i uszkodziły drogi. W sieci pojawiły się zdjęcia zniszczonej infrastruktury i zalanych ulic.
Rekordowe opady w Japonii. Prefektura Kumamoto pod wodą
W ciągu sześciu godzin (do wczesnego poranka w poniedziałek) w najbardziej dotkniętym katastrofą mieście Tamana w prefekturze Kumamoto spadło ponad 37 centymetrów deszczu, co stanowi rekord w tym regionie - podała Japońska Agencja Meteorologiczna.
"Sytuacja zagraża życiu i należy natychmiast zapewnić bezpieczeństwo" - poinformowała agencja w komunikacie.
"Wymagana jest maksymalna czujność nawet w miejscach, w których normalnie nie przewiduje się wystąpienia katastrof" - dodano w ostrzeżeniu. Według Agencji ds. Pożarów i Zarządzania Kryzysowego, ostrzeżenia i zalecenia ewakuacyjne wydano dla ponad trzech milionów mieszkańców południowo-zachodnich regionów.
Japonia: Ostrzeżenia ewakuacyjne dla trzech milionów mieszkańców
Około 384 000 mieszkańców, głównie Kumamoto, stanęło w obliczu najpoważniejszego ostrzeżenia o ewakuacji - poinformował urząd miasta.
Ojciec z miasta Kosa w Kumamoto zaginął w poniedziałek rano po tym, jak porwało go osuwisko, gdy stał na zewnątrz swojego samochodu przed domem - przekazał urząd miasta agencji AFP. W aucie przebywała żona i dzieci mężczyzny. Nic im się nie stało.
Natomiast w mieście Misato, również w Kumamoto, ratownicy próbowali dotrzeć do starszego mężczyzny uwięzionego w domu, który został zasypany przez osuwisko.
"Deszcz był tak ulewny, że przez cztery do pięciu godzin nie widziałem, co jest przed mną" - powiedział agencji AFP Kazuhiro Masunaga, urzędnik miasta Misato.
Dwie osoby w mieście Fukuoka zostały porwane przez wezbraną rzekę w niedzielę i nadal pozostają zaginione - przekazała stacja NHK.
Źródło: AFP