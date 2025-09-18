52 więźniów politycznych zostało "ułaskawionych" przez Mińsk w ubiegłym tygodniu. Grupa zmierzała w stronę Litwy, gdzie mieli zostać przekazani zachodniej stronie. Wśród tych osób znalazł się były dwukrotny kandydat na prezydenta Białorusi - Mikoła Statkiewicz. Działacz nie zgodził się jednak na uwolnienie i - jak podał niezależny serwis Nasza Niwa - znalazł się za kratami w Głębokiem w obwodzie witebskim.

- No i po co to wszystko? On chce być liderem. Pojechał tam, niby do strefy neutralnej, przeszedł na stronę Litwinów, chłopaki pytają: "Chcesz iść na Białoruś? Idziesz do więzienia". Statkiewicz odpowiedział: "Pójdę do więzienia". I zabrali go. Przecież to nasz człowiek - powiedział Alaksandr Łukaszenka w rozmowie Puł Pierwogo.

Według wschodniego przywódcy w momencie zwolnienia Statkiewicz "był już na wyczerpaniu" i może "wkrótce umrzeć w więzieniu".

Odmówił ułaskawienia, wrócił na Białoruś. Cichanouska "głęboko zaniepokojona"

Opozycjonista - jak relacjonuje Biełsat - miał odmówić przekroczenia granicy z Litwą i chciał wrócić do ojczyzny. 69-latek wyważył drzwi autobusu i prawie wybiegł z niego, pozostając na granicy białorusko-litewskiej. Według relacji innych więźniów politycznych Statkiewicz chce pozostać ze swoim narodem w każdych warunkach.

Mikoła Statkiewicz to białoruski działacz opozycyjny. W 2010 roku, kiedy ubiegał się o urząd prezydenta, został skazany na sześć lat więzienia o zaostrzonym rygorze, jednak na wolność wyszedł w 2015 roku. Niedługo później, bo w 2020 roku Statkiewicz ponownie został skazany, za - zdaniem tamtejszych władz - organizowanie zamieszek w Białorusi.

Przebywająca na emigracji liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wyraziła "głębokie zaniepokojenie" losem opozycjonisty na konferencji prasowej w Wilnie.

- To, co wydarzyło, nie było prawdziwym uwolnieniem. To było wydalenie - mówiła. Wschodni analitycy powiązali gest białoruskiego przywódcy ze świętem "jedności narodowej", które na Białorusi obchodzone jest 17 września, w rocznicę ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku. W grupie ułaskawionych przez Łukaszenkę znalazło się troje Polaków.

