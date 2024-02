Przyszli astronauci, którzy mają wziąć udział w indyjskim programie załogowych lotów kosmicznych Gaganyaan, mają od 38 do 45 lat i są doświadczonymi oficerami indyjskich sił powietrznych.

Jeszcze do wtorku ich nazwiska i wizerunki były pilnie strzeżoną tajemnicą

Indie. Program kosmiczny pod ścisłą tajemnicą

Dziś pochodzący z północnej części Indii Angad Pratap i Shubanshu Shukla oraz wywodzący się z południa kraju Prasanth Nair i Ajit Krishnan stają się obiektami zainteresowania miejscowych mediów.

Wszyscy należą do elity indyjskiego lotnictwa, a na koncie mają tysiące godzin wylatanych na myśliwcach, bombowcach i samolotach transportowych różnych typów. Co najmniej dwóch z nich to piloci doświadczalni i instruktorzy pilotażu.

Cała czwórka przeszła sekretny, trzynastomiesięczny trening w Rosji - w centrum szkolenia kosmonautów im. Gagarina pod Moskwą. Według informacji ujawnionych przez indyjską agencję kosmiczną ISRO po jego zakończeniu astronauci ćwiczyli na symulatorach w rodzinnym kraju, a teraz uczestniczą w pracach nad tworzeniem systemów pojazdu załogowego, który w przyszłości wyniesie ich na orbitę okołoziemską. Jak przekazała ISRO, wkrótce wezmą udział w osobnym szkoleniu w Stanach Zjednoczonych.

Indie a kosmos. Lot w 2025 roku?

Choć do pierwszego lotu załogowego nie dojdzie przed 2025 rokiem, to program Gaganyaan pozostaje oczkiem w głowie indyjskiego premiera, który plan jego wprowadzenia w życie ogłosił ponad pięć lat temu. Do publicznej prezentacji astronautów doszło na zaledwie kilka tygodni przed wyborami, w których Narendra Modi będzie się starał o reelekcję.

- Przekazanie czterem indyjskim kandydatom na astronautów "skrzydeł" (insygniów - przyp. red.) było dla mnie bardzo szczególnym momentem - napisał na platformie X (Twitterze) indyjski przywódca. Jak dodał, czwórka pilotów jest odbiciem nadziei, aspiracji i optymizmu 1,4 mld obywateli Indii.

Dotąd Ziemię opuścił tylko jeden indyjski kosmonauta, pilot Rakesh Sharma, który na orbitę poleciał w 1984 roku w ramach radzieckiego programu Interkosmos. Ale ambicje rządu wschodzącego azjatyckiego mocarstwa są o wiele większe.

Loty kosmiczne. Indyjskie ambicje

W sierpniu ubiegłego roku Indie jako czwarty kraj na świecie umieściły robotyczny lądownik na powierzchni Księżyca. Swój program kosmiczny, bazujący na zaawansowanych rakietach i technologiach satelitarnych, prowadzą od dziesięcioleci, a w ostatnich latach coraz szybciej go rozwijają.

Od 2008 roku indyjscy inżynierowie i naukowcy wysłali w kosmos pięć międzyplanetarnych sond naukowych. Trzy z nich były przeznaczone do badań Księżyca. W 2014 roku orbiter Mangalyaan rozpoczął obserwację Marsa, a we wrześniu 2023 roku ISRO wystrzeliła obserwatorium słoneczne Aditya L-1 używane do badania Słońca.



W grudniu Indie ujawniły plan rozwoju programu kosmicznego do 2047 roku. W planach znalazły się kolejna bezzałogowa misja księżycowa Chandrayaan-4 i budowa orbitalnej stacji kosmicznej, mogącej pomieścić trzyosobową załogę. Zapowiedziano także, że indyjscy astronauci do 2040 roku podejmą próbę załogowego lądowania na Księżycu.

Z Bangkoku dla Interii Tomasz Augustyniak

***



