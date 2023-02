W Saint-Etienne w środkowo-wschodniej Francji zatrzymano Edgardo Greco, członka 'Ndranghety, mafii kalabryjskiej, ściganego przez Interpol za podwójne morderstwo.

Greco ukrywał się przez 16 lat po ucieczce z tymczasowego aresztu policyjnego we Włoszech. Ma on do odbycia karę dożywocia za zabójstwo Stefano i Giuseppe Bartolomeo.

Francja. Włoski mafioso Edgardo Greco. zatrzymany. Ukrywał się przez 16 lat

Mafioso zamordował braci, ponieważ domagali się większej autonomii w obrębie klanu Cosenza. Ich ciała nie zostały nigdy odnalezione. Śledczy podejrzewają, że zostały rozpuszczone w kwasie.

Został też oskarżony o usiłowanie zabójstwa Emiliano Mosciaro, a wszystko to w ramach "wojny mafijnej" między gangami Pino Sena i Perna Pranno, która naznaczyła Włochy na początku lat 90.

Po ponad 15 latach poszukiwań Greco został ujęty przez francuską policję, dzięki współpracy z włoskimi karabinierami w ramach projektu walki z mafią I-Can (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta), w którym pośredniczy Interpol.

Według francuskich prokuratorów mafioso w 2021 r. w Saint-Etienne został na kilka miesięcy właścicielem włoskiej restauracji o nazwie Caffe Rossini Ristorante.

Według informacji AFP, Greco używał nazwiska Paolo Dimitrio i pracował również w innych włoskich restauracjach w mieście.