W skrócie Wołodymyr Zełenski w świątecznym przemówieniu podkreślił jedność i wiarę Ukraińców mimo trwającej wojny.

Prezydent wyraził wspólne życzenie pokoju w Ukrainie oraz wspomniał o bólu związanym z utratą bliskich.

Od 2023 roku Ukraina obchodzi Boże Narodzenie 25 grudnia jako symbol odcięcia od Rosji.

Wołodymyr Zełenski przemawiał w środę z okazji świąt Bożego Narodzenia, które po zmianie w 2023 roku obchodzone są w Ukrainie 25 grudnia, a nie - jak kiedyś - zgodnie z kalendarzem używanym przez prawosławnych. Składając życzenia, prezydent zauważył, że to kolejna trudna Wigilia dla jego narodu.

- Niestety nie wszyscy jesteśmy dziś wieczorem w domu i nie wszyscy mają swój dom. Niektórzy też odeszli bezpowrotnie. Ale pomimo wszystkich kłopotów, jakie przyniosła Rosja, nie jest w stanie zająć ani zbombardować najważniejszej rzeczy. To jest nasze ukraińskie serce, nasza wiara w siebie nawzajem i jedność - powiedział.

Świąteczne przemówienie Zełenskiego. "Mamy to samo życzenie"

Zełenski dodał, że w Wigilię Bożego Narodzenia cała Ukraina tworzy jedną wielką rodzinę, bez względu, gdzie obecnie znajdują się jej obywatele. - Przez długi czas Ukraińcy wierzyli, że niebiosa otwierają się w noc Bożego Narodzenia. A jeśli wyznasz im swoje marzenie, na pewno się spełni - powiedział.

Jak stwierdził, w święta wszyscy Ukraińcy mają to samo życzenie. - "Żeby zdechł" - powie każdy w duchu, ale zwracając się do Boga, prosimy oczywiście o coś więcej. Prosimy o pokój dla Ukrainy. Walczymy i modlimy się za nią. I na nią zasługujemy - ocenił prezydent, mając najpewniej na myśli dyktatora z Kremla Władimira Putina.

Ukraiński lider życzył rodakom, aby ich bliscy wrócili do domu. Oddał cześć poległym, którym Rosjanie odebrali życie. Na koniec zaznaczył, że choć kosztuje to wiele wysiłku, Ukraińcy nie tracą wiary w swój kraj, wobec czego nie ulegnie on wrogowi.

- Dziś jesteśmy ramię w ramię. Nie zagubimy się w ciemności: ani w prawdziwym świecie, ani mentalnie. Będziemy się witać, przytulać i ogrzewać, dzwonić do rodziców, okazywać miłość naszym dzieciom, mocno przytulać naszych krewnych i, oczywiście, pamiętać - pamiętać wszystkich naszych - podkreślił.

Boże Narodzenie obchodzone w Ukrainie. Zmienił się termin

Od 2023 roku Boże Narodzenie obchodzone jest w Ukrainie 25 grudnia, choć wcześniej święto to wypadało tam 7 stycznia. Władze Kijowa zdecydowały o przejściu z kalendarza juliańskiego na kalendarz nowojuliański, aby odciąć się od wpływów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Dla Ukraińców zerwanie z moskiewskim patriarchatem miało stanowić sposób na podkreślenie własnej tożsamości narodowej w obliczu trwającej agresji Rosji.

Źródło: Ukrinform

"Wydarzenia". Pierwsza wolna Wigilia. Jak świętują ją Polacy? Polsat News