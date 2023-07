Zwłoki Brunona Delnegro zostały znalezione przypadkiem rok temu przez parę kanadyjskich turystów w jaskini w Castrovalva. Policja jest pewna, że za ukryciem ciała stoją jego synowie.

Włochy: Przerażające odkrycie. Zwłoki w jaskini

Początkowo nie było wiadomo, do kogo należą zwłoki znalezione w śpiworze w regionie Abruzji. "Jedyną wskazówką była proteza kości udowej znaleziona podczas sekcji" - wskazuje "The Guardian". Ta informacja przyniosła przełom w śledztwie. Do tego momentu śledczy planowali pochować znalezione ciało w bezimiennym grobie.

Jak wskazuje portal, 81-latek zmarł z przyczyn naturalnych. Następnie jego ciało miało zostać przewiezione aż 350 km od domu i umieszczone w trudno dostępnej jaskini. Kilka dni później natknęli się na nie kanadyjscy turyści.

