Ukraińskie MSZ reaguje na skandal z Polską. "Nie mieli zamiaru obrazić"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

- Inicjując nadanie tytułu honorowego swojej jednostce, nasi żołnierze z pewnością nie mieli zamiaru obrazić przyjaznego narodu polskiego - powiedział Heorhij Tychyj. Rzecznik ukraińskiego MSZ dodał, że dla wojskowych "walka UPA symbolizuje wyłącznie sprzeciw wobec imperialnej polityki Moskwy". Wcześniej szef resortu Andrij Sybiha również przedstawił swoje stanowisko.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj w garniturze i krawacie na tle jasnego budynku.
Rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyjmfa.gov.ua / MSZ Ukrainymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rzecznik MSZ Ukrainy poinformował, że nadanie jednostce imienia "Bohaterów UPA" nie miało na celu urażenia narodu polskiego, a walka UPA jest dla ukraińskich żołnierzy symbolem sprzeciwu wobec polityki Moskwy.
  • MSZ Ukrainy wyraziło ubolewanie z powodu reakcji Polski oraz podkreśliło znaczenie dialogu historycznego i wdzięczność wobec Polaków za wsparcie podczas wojny z Rosją.
  • Prezydent Karol Nawrocki skrytykował decyzję Zełenskiego o upamiętnieniu UPA i zapowiedział wniosek o odebranie mu Orderu Orła Białego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraziło ubolewanie z powodu "ostrej reakcji Polski na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA". Rzecznik resortu Heorhij Tychyj stwierdził, że "dyskusja o przeszłości powinna być profesjonalna i oparta na wiarygodnych źródłach".

- Nasza historia potwierdza, że tylko Moskwa korzysta na sporach między Ukraińcami a Polakami - ocenił.

Spór na linii Polska - Ukraina. Tychyj: Nie mieli zamiaru obrazić

Rzecznik resortu ocenił, że do sporu doszło "wbrew szerszemu trendowi, zmierzającemu do rozwiązania problematycznych kwestii w stosunkach ukraińsko-polskich".

Zobacz również:

Karol Nawrocki chce odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu
Polska

"Odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego". Propozycja Nawrockiego

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Jednocześnie rzecznik ukraińskiej dyplomacji wyjaśnił motywację ukraińskich żołnierzy, którzy obecnie bronią się przed rosyjską agresją. Ponadto podkreślił wagę, jaką Ukraińcy przywiązują do "historycznej symboliki".

- Inicjując nadanie tytułu honorowego swojej jednostce, nasi żołnierze z pewnością nie mieli zamiaru obrazić przyjaznego narodu polskiego. Dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie sprzeciw wobec imperialnej polityki Moskwy i w żaden sposób nie jest skierowana przeciwko Polakom - wytłumaczył.

"Jesteśmy wdzięczni Polsce i Polakom". Ukraińskie MSZ odniosło się do skandalu

- Zdajemy sobie sprawę, że historia naszych narodów ma różne karty - zarówno chwalebne, jak i tragiczne. Na przykład, zaledwie wczoraj obchodziliśmy 80. rocznicę operacji hrubieszowskiej, w której ukraińscy powstańcy, wspólnie z polskimi partyzantami, z powodzeniem zaatakowali oddziały NKWD - kontynuował.

Tychyj dodał, że Ukraina "konstruktywnie odpowiada" na polskie prośby dotyczące ekshumacji ofiar na Wołyniu i jest gotowa kontynuować budowanie dialogu bez zbędnych emocji.

Zobacz również:

MSZ reaguje po decyzji Wołodymyra Zełenskiego
Polska

Wrze po decyzji Zełenskiego. Rozmowa z ambasadorem Ukrainy, MSZ potwierdza

Marta Stępień
Marta Stępień

- Nie możemy pozwolić, by spory z przeszłości osłabiły nasz opór wobec wspólnego wroga teraz, gdy Ukraina, przy wsparciu Polski, powstrzymuje rosyjską agresję. Jesteśmy wdzięczni Polsce i Polakom, którzy wspierali Ukrainę od pierwszych minut tej niesprowokowanej i zbrodniczej wojny - podsumował rzecznik MSZ Ukrainy.

Szef ukraińskiego MSZ uderzył w Nawrockiego. "Nie odważył się"

Przypomnijmy, że wcześniej głos w tej sprawie zabrał sam minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, który w swoim wpisie w mediach społecznościowych odniósł się do słów prezydenta Karola Nawrockiego, który uważa, że Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony Orderu Orła Białego.

Sybiha podkreślił, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać o "niewiarygodnym impulsie Polaków, którzy szczerze i z oddaniem pomagali i pomagają" im od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji ze strony Rosji.

Jednocześnie polityk uderzył bezpośrednio w polskiego prezydenta. "Ciekawe, jak pan Nawrocki pojedzie odebrać to odznaczenie od ukraińskiego wojska. Jak dotąd, o ile wiadomo, nie odważył się przekroczyć granicy ukraińskiej" - pisał.

Dyplomata podkreślił przy tym, że wojna ujawnia intencje "wszystkich" - "zarówno tych, którzy są w niej bezpośrednio zaangażowani, jak i tych, którzy obserwują ją z boku".

Zobacz również:

Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Jest reakcja Sybihy
Świat

"Nie odważył się przekroczyć granicy". Ukraiński minister uderza w Nawrockiego

Alicja Krause
Marcin Czekaj
Alicja Krause, Marcin Czekaj

Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego

Karol Nawrocki ocenił w piątek, że "Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie swoją decyzją" o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

- Oceniam to bardzo krytycznie - komentował, dodając, że "to też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili".

- Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina, pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej - mówił.

Prezydent zapowiedział też, że zaproponuje, "aby jednym z punktów kapituły Orderu Orła Białego było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu".

Źródła: TSN, Radio Svoboda

Zobacz również:

Lech Wałęsa skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Polska

Wałęsa uderza w Zełenskiego. "Ubliżył mi"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


"Wydarzenia": Policjant uratował tonącego. Mężczyzna bił pijanyPolsat News

Najnowsze