Ukraińskie media atakują Polskę. "Manipulują nie tylko historią"

W skrócie W ukraińskich mediach pojawiły się zarzuty pod adresem Polski o manipulowanie historią i grożenie zablokowaniem integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Spór na linii Warszawa-Kijów zaostrzył się po decyzjach politycznych dotyczących upamiętniania postaci związanych z UPA i reakcjach polskich władz.

W kontekście negocjacji akcesyjnych Ukrainy do UE media ukraińskie zwracają uwagę na działania oraz wypowiedzi polskich polityków związane z integracją sektora rolnego i zarzutami wobec ukraińskich elit.

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"Z Banderą do UE: Jak Polska manipuluje nie tylko historią, grożąc zablokowaniem integracji unijnej Ukrainy" - brzmi tytuł ukraińskiego artykułu, który możemy znaleźć na portalu TSN, jednym z najpopularniejszych w Ukrainie. Autorka, Krystyna Zeleniuk, wychodzi w nim od niedawnych słów wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Nie wolno (w UE - red.) stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z Banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie (...). Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej - mówił na antenie Polsat News.

Ukraina - Polska. Ukraińskie media uderzają w Warszawę

Jak zauważa TSN, słowa te padły na krótko po złożeniu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego projektu ustawy o Panteonie Narodowym. Polityk oświadczył przy tej okazji m.in., że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować". Przepisy zostały już przyjęte przez parlament.

Autorka artykułu ocenia, że decyzja ta spotkała się z "natychmiastową negatywną reakcją Polski", która wpisała się w szerszy spór na linii Warszawa - Kijów.

"Choć Warszawa usilnie zaprzecza, że skandal wywołany przez polskich polityków po dekrecie prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce SSO tytułu honorowego imienia 'Bohaterów UPA', który już teraz graniczy z histerią, jest początkiem kampanii wyborczej, fakty mówią same za siebie" - czytamy.

Na poparcie swojej tezy dziennikarka przytacza sondaż, wskazujący na wzrost zaufania dla Karola Nawrockiego po ogłoszeniu przez niego decyzji o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Ukraińskie media atakują Polskę. W tle negocjacje akcesyjne do UE

W jej ocenie polscy politycy podgrzewają spór z Ukrainą, w związku z trwającymi negocjacjami akcesyjnymi Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską, obawiając się wpływu ukraińskiego rolnictwa na polski rynek.

"Polscy politycy celowo manipulują również tą kwestią, ponieważ ukraińskie władze wielokrotnie dawały do zrozumienia na różnych szczeblach, że Kijów zgadza się na długi okres przejściowy dla integracji ukraińskiego sektora rolnego" - czytamy w artykule.

W kontekście manipulacji autorka przytacza jeszcze jeden przykład, powołując się na słowa szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcina Przydacza.

"Uciekł się on do jeszcze większej manipulacji, stwierdzając, że to 'kleptokratyczne elity ukraińskie' swoimi decyzjami utrudniają wejście Ukrainy do UE. Jak stwierdził, jest to łatwiejsze niż wdrażanie reform" - dodała.

Gorąco na linii Warszawa - Kijów. Spór o upamiętnianie UPA

W ostatnich tygodniach na linii Warszawa - Kijów rozgorzał poważny spór. Pierwszym jego epizodem była decyzja Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię "Bohaterów UPA", wywołując falę oburzenia wśród polskich polityków.

W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, nadanego mu przez Andrzeja Dudę. W ramach protestu polskie odznaczenia zwrócił szereg ukraińskich oficjeli, w tym m.in. Kyryło Budanow, a ukraińskie m.in. Jarosław Kaczyński.

W kolejnych tygodniach relacje polsko-ukraińskie pozostały napięte. Wśród kluczowych tematów pojawiła się m.in. kwestia przekazania polskich MIG-ów, do którego nie doszło, czy nieobecność Zełenskiego na Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Źródło: TSN





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