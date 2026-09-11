W skrócie Samolot linii Pobieda lecący z Władykaukazu do Moskwy musiał awaryjnie wylądować w Samarze ze względu na bardzo niski poziom paliwa po wydłużeniu trasy spowodowanym zagrożeniem dronowym.

Ponad 150 osób oczekiwało na dalszą podróż przez ponad 14 godzin, a media donosiły o skargach pasażerów dotyczących warunków oraz opóźnionego posiłku.

Rosyjska przestrzeń powietrzna była tej nocy objęta ograniczeniami ze względu na masowe ataki dronów, co skutkowało zakłóceniami i opóźnieniami na wielu lotniskach.

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Problemy dotyczyły rejsu DP-6992 linii Pobieda z Władykaukazu do Moskwy w nocy z czwartku na piątek. Samolot miał dotrzeć do rosyjskiej stolicy jeszcze w czwartek, jednak jego podróż znacznie się wydłużyła.

Maszyna wystartowała z opóźnieniem, około godz. 23:35. Po mniej więcej trzech godzinach lotu załoga podjęła decyzję o nieplanowanym lądowaniu na lotnisku Kurumocz w Samarze. Samolot znalazł się tam około godz. 2:30.

Rosja. Krytycznie mało paliwa. Samolot do Moskwy musiał zmienić trasę

Według rosyjskich kanałów SHOT i Mash przyczyną lądowania miał być krytycznie niski zapas paliwa. Samolot musiał pokonać znacznie dłuższą trasę i lecieć przez Kazachstan ze względu na ograniczenia w rosyjskiej przestrzeni powietrznej wprowadzane w związku z zagrożeniem atakami ukraińskich dronów.

Sama Pobieda nie potwierdziła jednak oficjalnie informacji o problemach z paliwem. Przewoźnik przekazał rosyjskiemu portalowi MSK1.RU, że maszyna wylądowała w Samarze "w związku z ograniczeniami przestrzeni powietrznej".

"Decyzja załogi została podjęta w ścisłej zgodności z wymogami bezpieczeństwa lotów" - przekazały linie lotnicze.

Nocą sytuację dodatkowo komplikowało zagrożenie dronowe w samej Samarze. Według relacji pasażerów po wylądowaniu powstała kolejka samolotów oczekujących na tankowanie, a podróżni przez kolejne blisko trzy godziny pozostawali na pokładzie. Dopiero około godz. 5 zostali wpuszczeni do terminalu.

Rosja. Ponad 14 godzin opóźnienia. Pasażerowie czekali na lot do Moskwy

Dalszy lot do Moskwy początkowo zapowiadano na godz. 7:50. Termin został jednak później przesunięty na godz. 15. Według rosyjskich mediów na dalszą podróż czekało ponad 150 osób, a opóźnienie przekroczyło 14 godzin.

Pasażerowie skarżyli się również na warunki oczekiwania. Według ich relacji gorący posiłek otrzymali dopiero po około 13 godzinach. Miał składać się z makaronu z parówką oraz butelki wody. Przewoźnik nie zapewnił podróżnym noclegu.

Pobieda przedstawiła inną wersję dotyczącą pomocy udzielonej pasażerom. Linie przekazały, że po wyjściu z samolotu zapewniły klientom napoje i jedzenie, a z powodu przedłużającego się oczekiwania ponownie wydano im gorący posiłek.

Masowy atak dronów na Rosję. Zamykano kolejne lotniska

Do zdarzenia doszło podczas kolejnej dużej fali ukraińskich ataków na cele w Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że między godz. 20 w czwartek a godz. 8 w piątek obrona przeciwlotnicza miała przechwycić lub zniszczyć 777 ukraińskich dronów.

Bezzałogowce miały pojawić się m.in. nad obwodami samarskim, saratowskim, tulskim, kurskim i rostowskim.

W związku z zagrożeniem Rosawiacja wprowadzała nocą ograniczenia w funkcjonowaniu kolejnych portów lotniczych.

Skutki były widoczne również w Moskwie - rano rosyjskie media informowały o ponad 180 opóźnionych lub odwołanych rejsach na stołecznych lotniskach.



