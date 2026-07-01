Ukraiński parlament podjął decyzję. Wiadomo, co z Panteonem Narodowym

W skrócie Ukraiński parlament uchwalił ustawę o powstaniu Panteonu Narodowego, który ma upamiętnić Ukraińców. Projekt poparło 287 posłów bez głosów sprzeciwu.

Projekt ustawy został złożony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i przewiduje uhonorowanie osób ważnych dla historii i tożsamości Ukrainy.

Jeden z inicjatorów projektu nie wykluczył, że w Panteonie mogą znaleźć się takie postacie jak Stepan Bandera. Nie ma jednak ostatecznej listy nazwisk.

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Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła najpierw wnioski o włączenie do porządku obrad projektu ustawy o Ukraińskim Panteonie Narodowym oraz jego rozpatrzenie w trybie skróconym. Oba wnioski zostały przyjęte.

Następnie parlamentarzyści w całości przyjęli projekt. "Za" było 287 posłów i nikt nie był sprzeciw. Ponadto 18 parlamentarzystów nie brało udziału w głosowaniu. - Decyzja zapadła. Ustawa została przyjęta w całości - oznajmił przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk.

Rada Najwyższa Ukrainy podjęła decyzję w sprawie Panteonu Narodowego. "Historyczna decyzja"

Po przyjęciu ustawy Rada Najwyższa Ukrainy zagłosowała także nad niezwłocznym podpisaniem jej przez przewodniczącego i przesłaniem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiego. Ten wniosek również został przegłosowany.

Do poparcia projektu zachęcał Stefanczuk. Jak przekonywał przed głosowaniem, liczył, że Rada Najwyższa podejmie "historyczną decyzję".

- Mam nadzieję, że dzisiaj my, jako Rada Najwyższa, podejmiemy historyczną decyzję, inicjując stworzenie podstaw prawnych dla wyjątkowego miejsca ukraińskiej państwowości - powiedziałbym, pępka ukraińskiej państwowości - gdzie najlepsi synowie i córki naszego państwa i naszego narodu znajdą swoje ostatnie miejsce spoczynku - mówił.

- Ukraiński Panteon Narodowy będzie miejscem, w którym na zawsze żyć będą zarówno chwała, jak i wolność Ukrainy. Będzie miejscem naszej niezłomnej siły i szczerej wdzięczności wobec wszystkich tych, którzy tworzyli Ukrainę, bronili jej i oddali to, co najcenniejsze - własne życie - dodał Rusłan Stefanczuk.

Ukraiński Panteon Narodowy. Projekt ustawy złożył Zełenski

Wołodymyr Zełenski o skierowaniu do Rady Najwyższej projektu ustawy dotyczącej utworzenia Ukraińskiego Panteonu Narodowego poinformował w niedzielę. W trakcie obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy oświadczył, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

- Nazwiska wszystkich bohaterów, którzy w różnych epokach i stuleciach walczyli o Ukrainę oraz inspirowali Ukrainę, zostaną zebrane i na zawsze zapisane w naszej historii. Wielką literą, z najwyższym szacunkiem i należytą troską ze strony naszego państwa, Ukrainy, które szanuje samo siebie, ceni swoich obywateli i chroni to, co do niego należy. Nasze prawo do bycia Ukraińcami. To jest bardzo ważne - mówił.

Prezydent Ukrainy zaznaczył przy tym, że kraj powinien z najwyższym szacunkiem pielęgnować pamięć o swoich bohaterach i chronić prawo obywateli do własnej tożsamości.

Bandera w Ukraińskim Panteonie Narodowym? Deputowany nie zaprzeczał

Jeden z inicjatorów projektu Ukraińskiego Panteonu Narodowego i deputowany z proprezydenckiej frakcji Sługa Narodu Mykyta Poturajew informował w poniedziałek, że "nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą się znaleźć" na liście. Nie wykluczył jednak, że znajdzie się tam Stepan Bandera.

Projekt ustawy został przedstawiony miesiąc po decyzji Zełenskiego o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Na ruch Wołodymyra Zełenskiego zareagował też Karol Nawrocki, który podjął decyzję o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Dzień później ukraiński przywódca odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Źródła: Rada Najwyższa Ukrainy, Ukraińska Prawda





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