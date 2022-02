Ukraińska policja zatrzymała Niemca. Werbował do "eksploatacji seksualnej"

Oprac.: Artur Pokorski Świat

​Policja we Lwowie zatrzymała obcokrajowca, który werbował kobiety do eksploatacji seksualnej za granicą - podała w środę lokalna policja. 35-letniego mężczyznę aresztowano. Według Radia Swoboda zatrzymany to obywatel Niemiec.

Zdjęcie Ukraińska policja, zdj. ilustracyjne / Getty Images