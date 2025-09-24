Ukraińscy żołnierze będą szkolić się w Polsce. Proces przyspiesza
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła do dalszego procedowania projekt ustawy, który ma pozwolić na wysłanie jednostek armii do krajów NATO, w tym do Polski. Celem ma być szkolenie wojsk ukraińskich w obronie przeciwlotniczej. - To wspólne zaangażowanie będzie budować zaufanie i siłę gwarancji, jakich potrzebujemy wobec rosyjskiej agresji - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
W skrócie
- Ukraiński parlament rozpatruje ustawę pozwalającą na wysyłanie żołnierzy do Polski oraz innych państw NATO w celu szkolenia z obrony przeciwlotniczej.
- Projekt przewiduje możliwość transferu technologii związanych z obroną przed dronami do krajów Sojuszu, a także uczestnictwo do 1000 żołnierzy w szkoleniach i operacjach pokojowych.
- Ustawa jest odpowiedzią na inicjatywę Polski dotyczącą wspólnych szkoleń po incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Projekt ustawy, pozwalający na wysłanie ukraińskich jednostek wojskowych do krajów NATO, w tym do Polski, w celach szkolenia w obronie przeciwlotniczej, został skierowany do parlamentu przez Biuro Prezydenta Ukrainy.
Zakłada on możliwość wysłania za granicę jednostek wojskowych o liczebności do 1000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Wysłanie żołnierzy do Polski ma być zrealizowane "w celach wspólnych szkoleń i udziału w operacjach pokojowych kierowanych przez NATO".
Ustawa ma umożliwiać także transfer technologii związanych z obroną przed dronami do Polski i innych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego.
O pracach nad projektem poinformował w środę dziennik "Kyiv Post".
- Nasi żołnierze będą brać udział w szkoleniach w Polsce (…), w Zjednoczonym Królestwie i Turcji, co pokazuje, że Ukraina jest nie tylko beneficjentem, ale także kontrybutorem w ramach NATO. To wspólne zaangażowanie będzie budować zaufanie i siłę gwarancji, jakich potrzebujemy wobec rosyjskiej agresji - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Rozpatrzenie i przyjęcie ustawy przez ukraiński parlament jest oczekiwane w najbliższych dniach. Zapisy projektu przewidują jej obowiązywanie do 31 grudnia 2026 roku.
Przyjęcie projektu ustawy przez ukraińską Radę Najwyższą jest reakcją na inicjatywę Polski dotyczącą organizacji szkoleń w zakresie zwalczania rosyjskich bezzałogowców po incydencie z 10 września, gdy kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną.
Podczas wizyty w Kijowie 18 września ministrowie obrony Polski i Ukrainy - Władysław Kosiniak-Kamysz i Denys Szmyhal - podpisali porozumienie w sprawie realizacji szkoleń dla Wojska Polskiego w zakresie wykrywania i zwalczania rosyjskich bezzałogowców.