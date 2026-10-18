W skrócie Dwóch ukraińskich strażników granicznych zostało zatrzymanych w Mołdawii po przypadkowym przekroczeniu granicy podczas pościgu za obywatelem Ukrainy.

Według przedstawiciela ukraińskich służb granicznych łódź została przetransportowana na mołdawskie terytorium przez nieznaną grupę ludzi po awarii silnika.

Opublikowano nagranie ukazujące incydent, a mołdawskie służby poprosiły, by nie traktować go jako dowodu; mężczyzna ścigany przez strażników został również zatrzymany.

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Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek w godzinach popołudniowych. Jak podała gazeta "Logos Press", w pobliżu wsi Hołosznica w regionie Soroki dwóch ukraińskich strażników granicznych zostało zatrzymanych przez patrol interwencyjny mołdawskiej Policji Granicznej.

Ukraińcy, poruszając się motorówką, wtargnęli na wody terytorialne Mołdawii. Tamtejsza prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy państwowej.

Ukraińcy zatrzymani w Mołdawii. Prowadzili pościg

Andrij Demczenko, rzecznik Państwowej Służby Straży Granicznej Ukrainy, wyjaśnił na łamach portalu Suspilne, jak doszło do tego incydentu.

Według niego ukraińscy strażnicy zauważyli obywatela Ukrainy próbującego przepłynąć Dniestr i ruszyli za nim w pościg. Gdy udało się go dogonić, motorówka wpłynęła na zbyt płytkie wody, w wyniku czego doszło do awarii silnika. Łódź, niesiona przez prądy, miała dotrzeć do miejsca, gdzie znajdowała się nieznana grupa ludzi. Ci z kolei - jak mówił Demczenko - przeciągnęli ją na mołdawskie terytorium.

- Obecnie jesteśmy już po spotkaniu przedstawicieli służby granicznej ze stroną mołdawską w tej sprawie, wymieniliśmy się informacjami - powiedział rzecznik.

Mołdawia. Nagranie z ukraińskimi strażnikami, jest apel służb

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie przedstawiające ukraińskich strażników granicznych w łodzi wyciągniętej na brzeg. Widać na nim też ludzi chodzących dookoła nich.

Jak opisał portal TSN, grupa osób miała stanąć w obronie ściganego przez funkcjonariuszy Ukraińca. - Przybyliście do mojego kraju, przeszkadzacie ludziom. On nie uciekł przed dobrym życiem! - mówiła jedna z nich.

Mołdawskie służby zaapelowały, by nie traktować tego nagrania jako dowodu w sprawie. Nie wiadomo, czy przedstawiane w nim tezy - jak np. ta, że jeden ze strażników miał próbować uderzyć wiosłem ściganego mężczyznę - są zgodne z prawdą.

Z relacji mediów wynika, że ścigany przez ukraińskich strażników mężczyzna również został zatrzymany przez służby Mołdawii. Nie wiadomo jednak, gdzie się znajduje.

Źródła: TSN, "Logos Press", Suspilne



