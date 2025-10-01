W skrócie Ukraińscy historycy wyrazili zaniepokojenie polskim projektem potępienia UPA i OUN oraz ostrzegli przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

Podkreślili potrzebę obiektywnej debaty historycznej i współpracy obu narodów, zamiast zaostrzania konfliktu, który może posłużyć rosyjskim interesom.

Wyrazili wdzięczność Polsce za wsparcie podczas rosyjskiej agresji i zaproponowali wznowienie profesjonalnych dyskusji historycznych.

"Przedstawiciele środowiska historycznego Ukrainy podkreślają konieczność unikania upolityczniania kwestii naszego wspólnego dziedzictwa historycznego z Polską, zwłaszcza tych tragicznych kart historii, które doprowadziły do masowych ofiar po obu stronach" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono w nim, że historycy "podejmują wysiłki na rzecz stworzenia obiektywnego obrazu wszystkich okoliczności nie tylko zbrodni popełnionych wobec ludności ukraińskiej i polskiej na Wołyniu i w Galicji, ale także przyczyn, które doprowadziły do tak ostrego konfliktu".

W liście wskazano, że do dziś "brakuje ostatecznych badań i wniosków", dotyczących wpływu ZSRR i Niemiec, na "wydarzenia, które doprowadziły do tego ukraińsko-polskiego starcia".

Ukraina reaguje na ruch Nawrockiego. Historycy wzywają

"Dlatego dość wątpliwe są próby zrównania antyimperialnej, narodowowyzwoleńczej w swojej istocie działalności UPA i OUN(b) z praktykami ludobójczymi i neoimperialnymi totalitarnymi reżimami nazistów i komunistów, przeciwko którym przede wszystkim walczyli ukraińscy powstańcy" - podkreślają ukraińscy historycy.

Z tego powodu strona ukraińska zaproponowała "polskim kolegom" wznowienie "formatu profesjonalnych dyskusji w ramach Forum Historyków Ukrainy i Polski, którego działalność mogłaby sprzyjać bezstronnemu ustaleniu obiektywnego obrazu wydarzeń przeszłości".

Autorzy listu podkreślili, że w warunkach trwającej agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie i "całej cywilizowanej społeczności międzynarodowej" uważają za niedopuszczalne "działania, które będą osłabiać Ukrainę, a tym samym Polskę", co według sygnatariuszy pisma "stanowi strategiczny cel rosyjskiego agresora, który od kilku stuleci robi wszystko, aby zniszczyć zarówno Ukraińców, jak i Polaków".

Jednocześnie w piśmie wyrażono "szczerą wdzięczność Państwu Polskiemu i Narodowi Polskiemu za udzieloną Ukrainie pomoc w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji". "Polska była jednym z pierwszych państw, które udzieliły Ukrainie wszelkiej możliwej pomocy wojskowej, a także schronienia milionom uchodźców z Ukrainy. Polska także dziś niezmiennie wspiera Ukrainę w naszej wspólnej walce przeciwko państwu-terroryście Rosji" - podkreślono.

Zdaniem sygnatariuszy listu próby "wbicia klina" między Ukrainę a jej "strategicznego partnera Polskę" znacznie nasiliły się wraz z początkiem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. "Obecnie nacisk kładzie się na potępienie działalności UPA i zakaz jej symboliki, która dziś kojarzy się z bohaterstwem ukraińskich żołnierzy, którzy własnym życiem bronią przed rosyjskim najazdem zarówno Ukrainę, jak i całą Europę" - zaznaczono.

Ukraina ostrzega przed "działaniami odwetowymi"

Przyjęcie wspomnianego projektu przez stronę polską zdaniem autorów listu "z pewnością wywoła negatywną reakcję w Ukrainie".

"Zgodnie z dotychczasową praktyką strona ukraińska będzie również zmuszona podjąć działania odwetowe i przyjąć na szczeblu ustawowym odpowiednie akty, dotyczące oceny działań niektórych oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, które, jak wiadomo, dopuszczały się zbrodni wobec ludności cywilnej ukraińskiej w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych" - ostrzegają sygnatariusze.

"Jednocześnie naszym zdaniem możliwa eskalacja takiego konfliktu, także na szczeblu ustawodawczym, w istocie odpowiada interesom strony rosyjskiej, która dąży do tego, abyśmy nie wzmacniali się nawzajem, lecz przeciwnie - osłabiali Ukrainę, która dziś bohatersko przeciwstawia się rosyjskiej agresji" - czytamy w piśmie.

Jego autorzy "apelują do polskich kolegów - historyków, polityków, działaczy społecznych - o maksymalną rozwagę w ocenie niezwykle tragicznych wydarzeń naszej wspólnej historii". "Taka wspólna historia wymaga wspólnego rozważenia i wspólnych decyzji. Jesteśmy gotowi do obiektywnego, profesjonalnego i bezstronnego dialogu" - zapewniono.

Zdaniem autorów listu najbardziej optymalną drogą rozwiązania kwestii wspólnej tragicznej historii byłaby "kontynuacja prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na terytorium obu krajów w celu godnego upamiętnienia ofiar tamtych wydarzeń - zarówno Ukraińców, jak i Polaków".

"Równocześnie wspólna praca ukraińsko-polskiego Forum Historyków odpowiadałaby naszym wspólnym interesom w zakresie ustalenia sprawców wszystkich zbrodni, popełnionych wobec ludności cywilnej ukraińskiej i polskiej na Wołyniu i w Galicji" - czytamy.

"Jesteśmy przekonani, że wraz z naszymi polskimi kolegami musimy wykazać się mądrością i odpowiedzialnością oraz znaleźć porozumienie w sprawie najtrudniejszych kart naszej przeszłości dla wspólnej europejskiej przyszłości i wspólnym wysiłkiem pokonać naszego odwiecznego rosyjskiego wroga" - skwitowali autorzy pisma.

Projekt prezydenta trafił do Sejmu. "Nie ma zgody"

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki przekazał do Sejmu projekt, dotyczący zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy - Kodeks karny.

"Celem tej zmiany jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fałszywych twierdzeń, dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką" - podano na platformie X.

"Nie ma zgody na gloryfikację ukraińskich zbrodniarzy z OUN i UPA" - skomentował inicjatywę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

