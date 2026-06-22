W skrócie Redakcja serwisu Europejska Prawda zwróciła się do Wołodymyra Zełenskiego z apelem o udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, uznając to za ważne dla relacji polsko-ukraińskich.

Autorzy artykułu podkreślili, że obecność Zełenskiego może pomóc znaleźć w Polsce środowiska przychylne Kijowowi mimo trudnej sytuacji w relacjach między Polską a Ukrainą.

W opinii redakcji Zełenski powinien wykorzystać wizytę w Polsce do odbudowy kontaktów z politykami przychylnymi Ukrainie, szczególnie w obecnym, napiętym klimacie politycznym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W ukraińskim serwisie Europejska Prawda udostępniony został artykuł opublikowany w imieniu całej redakcji, który ma wyrażać "kolektywne stanowisko dziennikarzy". Autorzy podkreślili, że taka forma zarezerwowana jest dla wyjątkowych sytuacji, w których Ukraina "znajduje się na rozdrożu".

O charakterze publikacji wiele mówi sam jej tytuł - "Zełenski powinien pojechać do Gdańska mimo kryzysu. Ukraina tego potrzebuje i oto dlaczego".

Ukraińska redakcja apeluje do Zełenskiego w sprawie Polski

Według redaktorów Europejskiej Prawdy Wołodymyr Zełenski powinien wziąć udział w gdańskiej konferencji po to, by odnaleźć w Polsce środowiska przychylne Kijowowi mimo "największego kryzysu w relacjach z Polską od lat". "Nie chodzi o nagrody. My naprawdę zmierzamy w otchłań" - napisali Ukraińcy w kontekście relacji Warszawa - Kijów.

"Niektórzy w Warszawie wzywają do wstrzymania dostaw wojskowych na Ukrainę. Jest to mało prawdopodobne (przynajmniej na razie), ale stawką jest co najmniej przystąpienie Ukrainy do UE. Jednak nawet tak wysoka stawka nie oznacza, że Kijów ma nieograniczone pole do ustępstw" - podała Europejska Prawda.

"Istnieją pewne granice, których ukraińskie władze z pewnością nie przekroczą. W tych okolicznościach przyjaciele Ukrainy w Polsce są jeszcze ważniejsi niż zwykle" - napisali ukraińscy dziennikarze.

Redaktorzy krytycznie o postawach w Polsce. "Zmierzamy w otchłań"

W ocenie redaktorów polska scena polityczna "pełna jest antyukraińskich narracji i ksenofobii", a Ukraina jest na niej traktowana instrumentalnie. Autorzy powielają więc opinię wyrażoną w poniedziałek przez samego Zełenskiego, który w rozmowie z serwisem wyraził przekonanie, że decyzje Karola Nawrockiego wynikają z sytuacji wewnętrznej w Polsce i konfliktu z Donaldem Tuskiem.

Ponadto Ukraińcy wyrazili opinię, że manifestacyjny zwrot Orderu Orła Białego przez Wołodymyra Zełenskiego był być może jedynym sposobem na zasygnalizowanie, że w optyce ukraińskiej Karol Nawrocki "obraził nie Zełenskiego, ale naród ukraiński".

Europejska Prawda: Zełenski powinien pojechać do Polski

Autorzy publikacji ocenili, że w Polsce zajmowanie w sporze z Ukrainą stanowisk próbujących objaśniać pozycję Kijowa jest skazane na porażkę. Właśnie dlatego Zełenski tym bardziej powinien - według nich - udać się do Gdańska, by zwrócić się do tych polskich polityków, którzy zachowują ciepły stosunek wobec Ukrainy,

"Mosty z Polską, w tym z polską prawicą, nie mogą zostać spalone. Wciąż jest tam wielu przyjaciół Ukrainy, ale w obecnym klimacie zmuszeni są albo milczeć, albo dołączyć do chóru krytyków. Wyjazd do Gdańska (i być może także do Warszawy) powinien być pierwszym krokiem na tej trudnej drodze" - podała Europejska Prawda.





Afera w Szpitalu Południowym. Rzecznik prezydenta: Mam nadzieję, że minister Żurek rozliczy to tak ochoczo, jak rozlicza opozycję Polsat News