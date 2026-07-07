Ukrainkę szukał Interpol, znaleziono ciało. Przerażające odkrycie

W skrócie Ukraińska policja zatrzymała mężczyzn, którzy przyznali się do zabójstwa Anastazji Bieriezowskiej, poszukiwanej przez Interpol za zamach na Wadima Jermołajewa.

Ciało kobiety odnaleziono z ranami postrzałowymi, a miejsce jego ukrycia wskazał były pracownik organów ścigania.

W domu jednego z zatrzymanych odkryto w piwnicy pomieszczenie przypominające salę tortur.

W zamachu bombowym w Monaku ranny został Wadim Jermołajew, para w wieku 50-60 lat i 13-letni chłopiec.

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Anastazja Bieriezowska była przez ukraińskich śledczych podejrzana o zorganizowanie zamachu na życie Wadima Jermołajewa. Oligarcha i członkowie jego rodziny odnieśli obrażenia, ale przeżyli. List gończy za Ukrainka wystawił Interpol.

Jak poinformowała ukraińska policja, ciało Bieriezowskiej zostało odnalezione we wtorek. Kobieta została zastrzelona. W toku śledztwa do zabójstwa przyznał się oficer ukraińskiego wywiadu HUR oraz były pracownik organów ścigania.

Zamach na ukraińskiego oligarchę w Monaku. Nie żyje główna podejrzana

Według ustaleń policji Bieriezowska po przeprowadzeniu zamachu 1 lipca wróciła do Ukrainy, następnie zaginęła. Na podstawie przelewów kryptowalutowych, które otrzymywała kobieta, policja wytypowała dwóch podejrzanych.

"Obecny pracownik HUR zgłosił zabójstwo obywatelki Bieriezowskiej A., którego dokonał wspólnie z innym oskarżonym. Jednocześnie ten ostatni poinformował, że nie poinformował przełożonych o kontaktach z Bieriezowską A., przekazaniu jej środków pieniężnych i innych podjętych przez siebie działaniach, a także działał z własnej inicjatywy" - podała policja.

Miejsce, w którym znajdowało się ciało, wskazał zatrzymany były pracownik organów ścigania. Na ciele widoczne były rany postrzałowe, na miejscu znajdowały się też łuski po nabojach. Śledczy poinformowali, że podczas przeszukania domu byłego funkcjonariusza organów ścigania odkryto pomieszczenie w piwnicy przypominające salę tortur. "Śledztwo jest w toku" - podała policja.

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W piątek prokuratura z Monako poinformowała o zidentyfikowaniu podejrzanego w sprawie zamachu bombowego, w którym ranny został ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew. Dzień wcześniej dziennik "Le Figaro" podał, że operację przeprowadziła kobieta w przebraniu mężczyzny, czego nie potwierdzili monakijscy śledczy.

Do zamachu na Jeromołajewa doszło przed tygodniem tuż przed godz. 21. Odłamkowy ładunek wybuchowy został podłożony przed budynkiem mieszkalnym przy ulicy ks. Louisa Frolli, nieopodal granicy z Francją. Wśród poszkodowanych oprócz oligarchy znalazła się para w wieku 50-60 lat oraz 13-letni chłopiec.

Wadim Jermołajew otrzymał obywatelstwo cypryjskie w 2019 roku, cztery lata później został objęty ukraińskimi sankcjami. Jak donosiły media, decyzję podjęto w związku z prowadzeniem interesów na okupowanym przez Rosję Krymie.





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