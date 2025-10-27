W skrócie Ukrainka Julia otrzymała socjalne mieszkanie w Niemczech, lecz była rozczarowana zakwaterowaniem w modułowym akademiku z tworzywa sztucznego.

Kobieta wskazała na plusy, jak np. wyposażenie obiektu, a minusem nazwała obowiązek samodzielnego dbania o czystość przez mieszkańców.

W Niemczech przebywa ponad 1,1 mln Ukraińców, z czego ponad połowa korzysta z zasiłków socjalnych, a tylko część znalazła pracę.

Ukrainka w mediach społecznościowych opowiedziała o życiu w Niemczech, gdzie trafiła po wybuchu pełnoskalowej wojny. Po sześciu tygodniach spędzonych w obozie dla uchodźców kobiecie przydzielono inne lokum.

- Wszystko zaczęło się bardzo dobrze: byliśmy pierwsi w kolejce, bardzo szybko dostałyśmy zezwolenia na pobyt czasowy. Potem wezwano po nas taksówkę i zawieziono do mieszkań socjalnych. Nasi sąsiedzi z obozu od razu dostali małe mieszkanie dla dwóch osób, więc miałem nadzieję na coś lepszego - relacjonowała.

Niemcy. Ukrainka zaskoczona miejscem, w którym ją zakwaterowano

Ku jej zaskoczeniu została zakwaterowana w modułowych domkach pod Kilonią.

- Tak, to modułowy akademik z tworzywa sztucznego. Spełniły się moje największe obawy - skomentowała, cytowana przez portal TSN.

Warunki wewnątrz budynku okazały się jednak lepsze niż zakładała. W domkach znajduje przestronna kuchnia, pralnia, łazienka z prysznicami oraz toaleta. W pokojach są łóżka, szafy, nowe naczynia i świeża pościel.

Julia "dużym minusem" nazwała fakt, że sprzątaniem w budynkach muszą zajmować się ich mieszkańcy. - Czystość tutaj oczywiście jest wątpliwa - dodała.

Dojazd autobusem do centrum Kilonii zajmuje 10 minut. Kobieta wskazała, że dużą zaletą jest obecność tłumaczy w urzędach, którzy pomagają uchodźcom z Ukrainy w załatwieniu formalności i dokumentów.

Zdaniem Julii niektóre osoby mieszkają w tym miejscu od ponad dwóch lat, ponieważ nie zamierzają szukać dla siebie innego lokum.

Wojna w Ukrainie. Niemcy przyjęły ponad 1,1 mln Ukraińców

Według danych Eurostatu z przełomu lat 2024/2025 na terenie Niemiec przebywało ponad 1,1 mln Ukraińców.

Portal Deutsche Welle, powołując się na dane Federalnej Agencji Pracy (BA), podał, że w kwietnu 2025 roku do pobierania zasiłku socjalnego uprawnionych było około 693 tys. Ukraińców. Około 497 tys. z nich uznano za osoby zdolne do wykonywania pracy w wymiarze co najmniej trzech godzin dziennie. Standardowa stawka zasiłku socjalnego dla osób samotnych wynosi 563 euro miesięcznie. Ponadto państwo pokrywa koszt zakwaterowania i ogrzewania.

Według BA w maju 2025 roku około 279 tys. Ukraińców było zatrudnionych i odprowadzało składki ubezpieczeniowe.

Kilka dni temu premier Bawarii Markus Soeder wezwał UE do podjęcia działań w celu ograniczenia napływu do Niemiec młodych Ukraińców. Po liberalizacji ukraińskich przepisów dotyczących wyjazdu z kraju liczba uchodźców skokowo wzrosła.

- Musimy sterować i wyraźnie ograniczyć zwiększający się skokowo napływ młodych mężczyzn z Ukrainy - powiedział Soeder w wywiadzie dla gazety "Bild".

Źródło: TSN, Bild

