W skrócie Auto prowadzone przez 21-letniego Ukraińca zderzyło się czołowo z kolumną samochodów premiera Czarnogóry.

W wypadku rannych zostało trzech policjantów z konwoju ochrony.

Premier Milojko Spajić nie odniósł obrażeń, ponieważ znajdował się w innym samochodzie.

W Czarnogórze 21-letni obywatel Ukrainy spowodował wypadek z udziałem kolumny samochodów premiera kraju - podaje tamtejszy publiczny nadawca RTCG.

Do wypadku doszło w środę około godz. 16:30 na trasie między wsią Mateševo a miastem Kolašin w pobliżu miejscowości Skrbuša w środkowej Czarnogórze.

Czarnogóra: Wypadek kolumny premiera. Trzech policjantów w szpitalu

Według wstępnych ustaleń miejscowych służb kierowca bmw jadąc od strony stolicy kraju Podgoricy z nieznanych przyczyn przekroczył ciągłą linię, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z mercedsem z konwoju ochrony, który jechał jako pierwszy.

Pojazdem podróżowało trzech policjantów. W wyniku wypadku zostali oni ranni i trafili do szpitala. Czarnogórka policja podkreśliła, że sam premier Milojko Spajić nie odniósł obrażeń, gdyż znajdował się w innym samochodzie.

- Chcemy zaznaczyć, że osoba objęta ochroną nie znajdowała się w wymienionym pojeździe, ale w innym pojeździe kolumny - oświadczyli funkcjonariusze.

Na miejscu wypadku pod kierownictwem prokuratora pracowali śledczy i eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z czynnościami ruch na tym odcinku był ograniczony.

