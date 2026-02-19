Ukrainiec wjechał w kolumnę premiera. Groźny wypadek na Bałkanach

Marta Stępień

Auto prowadzone przez 21-letniego Ukraińca zderzyło się czołowo z kolumną samochodów premiera Czarnogóry. W wyniku wypadku rannych zostało trzech towarzyszących Milojce Spajićowi policjantów. Sam szef czarnogórskiego rządu nie odniósł obrażeń.

Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi na tle dwóch widocznych flag, jednej z Unii Europejskiej oraz drugiej z godłem przedstawiającym orła w koronie.
Premier Czarnogóry Milojko SpajićRUSMIN RADIC / ANADOLUAFP

W skrócie

W Czarnogórze 21-letni obywatel Ukrainy spowodował wypadek z udziałem kolumny samochodów premiera kraju - podaje tamtejszy publiczny nadawca RTCG.

Do wypadku doszło w środę około godz. 16:30 na trasie między wsią Mateševo a miastem Kolašin w pobliżu miejscowości Skrbuša w środkowej Czarnogórze.

Czarnogóra: Wypadek kolumny premiera. Trzech policjantów w szpitalu

Według wstępnych ustaleń miejscowych służb kierowca bmw jadąc od strony stolicy kraju Podgoricy z nieznanych przyczyn przekroczył ciągłą linię, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z mercedsem z konwoju ochrony, który jechał jako pierwszy.

    Pojazdem podróżowało trzech policjantów. W wyniku wypadku zostali oni ranni i trafili do szpitala. Czarnogórka policja podkreśliła, że sam premier Milojko Spajić nie odniósł obrażeń, gdyż znajdował się w innym samochodzie.

    - Chcemy zaznaczyć, że osoba objęta ochroną nie znajdowała się w wymienionym pojeździe, ale w innym pojeździe kolumny - oświadczyli funkcjonariusze.

    Na miejscu wypadku pod kierownictwem prokuratora pracowali śledczy i eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z czynnościami ruch na tym odcinku był ograniczony.

