Ukrainiec wjechał w kolumnę premiera. Groźny wypadek na Bałkanach
Auto prowadzone przez 21-letniego Ukraińca zderzyło się czołowo z kolumną samochodów premiera Czarnogóry. W wyniku wypadku rannych zostało trzech towarzyszących Milojce Spajićowi policjantów. Sam szef czarnogórskiego rządu nie odniósł obrażeń.
W skrócie
- Auto prowadzone przez 21-letniego Ukraińca zderzyło się czołowo z kolumną samochodów premiera Czarnogóry.
- W wypadku rannych zostało trzech policjantów z konwoju ochrony.
- Premier Milojko Spajić nie odniósł obrażeń, ponieważ znajdował się w innym samochodzie.
W Czarnogórze 21-letni obywatel Ukrainy spowodował wypadek z udziałem kolumny samochodów premiera kraju - podaje tamtejszy publiczny nadawca RTCG.
Do wypadku doszło w środę około godz. 16:30 na trasie między wsią Mateševo a miastem Kolašin w pobliżu miejscowości Skrbuša w środkowej Czarnogórze.
Czarnogóra: Wypadek kolumny premiera. Trzech policjantów w szpitalu
Według wstępnych ustaleń miejscowych służb kierowca bmw jadąc od strony stolicy kraju Podgoricy z nieznanych przyczyn przekroczył ciągłą linię, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z mercedsem z konwoju ochrony, który jechał jako pierwszy.
Pojazdem podróżowało trzech policjantów. W wyniku wypadku zostali oni ranni i trafili do szpitala. Czarnogórka policja podkreśliła, że sam premier Milojko Spajić nie odniósł obrażeń, gdyż znajdował się w innym samochodzie.
- Chcemy zaznaczyć, że osoba objęta ochroną nie znajdowała się w wymienionym pojeździe, ale w innym pojeździe kolumny - oświadczyli funkcjonariusze.
Na miejscu wypadku pod kierownictwem prokuratora pracowali śledczy i eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z czynnościami ruch na tym odcinku był ograniczony.