Ukrainiec był poszukiwany na całym świecie. Wpadł w Winterswijk

Według informacji podanych przez policję. 50-latek pod koniec października uciekł z zakładu psychiatrycznego w Bedburg-Hau, miejscowości w zachodnich Niemczech (Nadrenia Północna-Westfalia).

Groził nożem do cięcia kartonów

Pierwsze sygnały o zbiegu pojawiły się 31 października, kiedy w pobliżu Winterswijk - wschodnia Holandia (prowincja Geldria) - zagroził kierowcy nożem do cięcia kartonów i zmusił go do opuszczenia auta i odjechał.



Porzucony samochód odnaleziono blisko 100 km dalej, w Renkum. Jednak po poszukiwanym nie było śladu.



Wpadł podczas próby włamania

Dopiero w czwartek holenderscy policjanci zatrzymali zbiega. Wpadł podczas próby włamania w Winterswijk. Funkcjonariusze podali, że przy Ukraińcu znaleziono broń pneumatyczną.



Reklama

O zatrzymanym Ukraińcu wiadomo, że przebywał w klinice w Bedburg-Hau po wyroku skazującym (nie podano za jakie przestępstwo) i został uznany za niebezpiecznego. Dodano, że mężczyzna nie jest uchodźcą wojennym z Ukrainy.