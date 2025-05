Sondaż wskazuje, że zaufanie do ukraińskiego prezydenta wzrosło z 69 proc. w odniesieniu do badania przeprowadzonego w pierwszej połowie marca. Zełenskiemu nie ufa obecnie 22 proc. ankietowanych .

Ukraina. Wzrosło zaufanie do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego

W porównaniu z marcem 2025 roku poziom zaufania do prezydenta Ukrainy wzrósł o 5 punktów procentowych (z 69 do 74 proc.), podczas gdy poziom nieufności spadł z 28 do 22 proc.