W skrócie Sondaż sugeruje, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się obecnie w Ukrainie, Wołodymyr Zełenski otrzymałby najwięcej głosów, a za nim znaleźliby się Wałerij Załużny i Mychajło Fedorow.

Największym zaufaniem społecznym według badania cieszy się Wałerij Załużny, wyprzedzając Mychajła Fedorowa, Kyryło Budanowa i Wołodymyra Zełenskiego.

Zdecydowana większość ankietowanych nie poparła odwołania Mychajła Fedorowa, natomiast ponad połowa poparła dymisję generała Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy.

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Pierwszą turę hipotetycznych wyborów prezydenckich wygrałby Wołodymyr Zełenski z wynikiem 22,3 proc.

Drugie miejsce zająłby były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, a obecnie ambasador w Wielkiej Brytanii generał Wałerij Załużny, którego wskazało 14,9 proc. respondentów. Trzeci byłby były minister obrony Mychajło Fedorow z poparciem na poziomie 13,4 proc.

Sondaż prezydencki w Ukrainie. Czwarte miejsce dla Budanowa

Za czołową trójką znaleźli się: szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow (7,2 proc.), bokser Ołeksandr Usyk (5,9 proc.), były prezydent Petro Poroszenko (4,6 proc.), mer Charkowa Ihor Terechow (4,3 proc.), deputowany Dmytro Razumkow (3,7 proc.) oraz dowódca 3. Korpusu Armijnego Andrij Biłecki (2,3 proc.).

Na byłą premier Julię Tymoszenko zagłosowałoby 1,7 proc. ankietowanych, na wolontariusza Serhija Prytułę 0,8 proc., a na mera Kijowa Witalija Kliczkę 0,3 proc.

4 proc. respondentów wskazało innego kandydata, 2,6 proc. zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach, a 11,9 proc. nie miało zdania.

W opublikowanych wynikach nie przedstawiono prognozy dotyczącej ewentualnej drugiej tury wyborów.

Sondaż z Ukrainy. Największym zaufaniem cieszy się Załużny

Choć w hipotetycznym głosowaniu prowadzi Zełenski, najwyższym zaufaniem społecznym cieszy się Wałerij Załużny. Zaufanie do byłego naczelnego dowódcy deklaruje 70 proc. badanych. Kolejne miejsca zajęli Mychajło Fedorow (65 proc.), Kyryło Budanow (62 proc.) oraz Zełenski (59 proc.).

Autorzy badania zwrócili uwagę, że w ciągu ostatniego tygodnia zaufanie do Fedorowa wyraźnie wzrosło. Stało się to po jego dymisji ze stanowiska ministra obrony oraz protestach ulicznych przeciwko decyzji prezydenta.

Ukraińcy ocenili decyzję Zełenskiego. Chodzi o dymisję ministra

Z sondażu wynika, że 72 proc. ankietowanych nie poparło odwołania Mychajła Fedorowa z funkcji ministra obrony. Przeciwnego zdania było 5 proc. respondentów.

Jednocześnie 55 proc. badanych poparło dymisję generała Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Przeciw tej decyzji opowiedziało się 15 proc. ankietowanych. Po odwołaniu Syrskiego jego miejsce zajął generał Mychajło Drapaty.

Kadencja Wołodymyra Zełenskiego rozpoczęła się w 2019 roku. Zgodnie z ukraińskim prawem wybory prezydenckie nie mogą zostać przeprowadzone w czasie obowiązywania stanu wojennego, wprowadzonego po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku.

Badanie przeprowadziła Grupa Socjologiczna Rating w dniach 20-21 lipca metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. W sondażu wzięło udział 1000 pełnoletnich mieszkańców Ukrainy z wyjątkiem terenów okupowanych oraz obszarów, na których nie działa ukraińska sieć komórkowa.





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