Sondaż dotyczący zaufania do zagranicznych polityków w Ukrainie przeprowadzono na zlecenie ukraińskiego think tanku Centrum Nowa Europa.

Jakim zagranicznym politykom ufają Ukraińcy? Andrzej Duda w czołówce

W komentarzu do wyników badania ukraiński think tank ocenił, że pierwsze miejsce szefowej KE to najpewniej rezultat jej działań na rzecz promowania drogi Ukrainy do dołączenia do Unii Europejskiej.