Ukraińcy w Berlinie: Pokojowe marsze wielkanocne to "pseudopacyfizm"

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

Około 1,5 tys. osób demonstrowało w sobotę w Berlinie w marszu wielkanocnym, nawołując do "światowego rozbrojenia", wstrzymania dostaw broni do Ukrainy oraz negocjacji i zawieszenia broni. - To pseudopacyfizm - podkreślili członkowie stowarzyszenia młodzieży ukraińskiej Vitsche. To właśnie oni zorganizowali w niemieckiej stolicy własny marsz, by przypomnieć, że to Rosja jest oczywistym agresorem w tej wojnie, a Ukraina ofiarą ataku.

Zdjęcie Pokojowy marsz w Berlinie, przeciw któremu protestowali Ukraińcy / ABACA / Abaca Press / Agencja FORUM