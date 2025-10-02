Władimir Putin był jednym z gości konferencji Wałdaj organizowanej przez stowarzyszenie rosyjskich i międzynarodowych ekspertów o tej samej nazwie. Jak zapowiadał wcześniej rzecznik kremlowskiego przywódcy, przemówienie prezydenta Rosji będzie tłumaczyło aktualną sytuację Rosji i całego świata.

Już na początku swojej wypowiedzi Putin stwierdził, że sytuacja międzynarodowa jest bardzo dynamiczna, zmiany następują bardzo szybko i Rosja musi na nie reagować w czasie rzeczywistym.

- Niejednokrotnie zauważaliśmy, że żyjemy w czasach, w których wszystko się zmienia. I zmienia się bardzo szybko. Powiedziałbym, że zmienia się dramatycznie - stwierdził.

- Oczywiście, nikt z nas nie jest w stanie w pełni przewidzieć przyszłości. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku przygotowania się na wszystko, co może się wydarzyć. W praktyce, jak pokazał czas i ostatnie wydarzenia, musimy być przygotowani na wszystko - dodał.

Rosja. Władimir Putin o "porażce dominacji Zachodu"

W dalszej części wypowiedzi kremlowski przywódca przeszedł do oceny działań krajów Zachodu, które jego zdaniem, działają przede wszystkim na własną niekorzyść, próbując blokować Rosję i nakładając na nią kolejne sankcje.

Zdaniem Władimira Putina, taka polityka doprowadziła do "porażki dominacji Zachodu, co było tylko kwestią czasu".

- Myślę, że nie ma potrzeby wyjaśniać tu obecnym, że te wysiłki całkowicie się nie powiodły. Rosja jest rekordzistą pod względem nałożonych na nią sankcji nie osiągnęli swoich celów - przekonywał, podkreślając, że "Rosji nie można wyrzucić ze wspólnoty globalnej, ponieważ świat jej potrzebuje".

- Niektórzy wciąż próbują zadać Moskwie strategiczną klęskę, ale nawet najbardziej uparci i nierozgarnięci ludzie zrozumieją, że jest to niemożliwe - mówił.

Putin o wojnie Rosja - NATO. "Nie mogą w to uwierzyć"

Kontynuując propagandowy opis relacji na linii Rosja - Zachód, prezydent Rosji określił twierdzenia europejskich polityków o wojnie "bzdurą".

- Europejscy politycy są albo skrajnie niekompetentni, jeśli wierzą, że Moskwa mogłaby zaatakować NATO, albo celowo okłamują swoich obywateli - przekonywał.

- Rosja nigdy nie zainicjuje konfrontacji militarnej - zapewnił Putin, jednocześnie stwierdzając, że Moskwa "nigdy nie okaże słabości".

W przemówieniu nie zabrakło także kwestii specjalnej wojskowej operacji (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.). Putin powtórzył propagandowy przekaz o "ukraińskiej tragedii, która bolesna jest dla Rosjan i Ukraińców". Jednocześnie ponownie zrzucił odpowiedzialność za konflikt na Zachód.

- Ci, którzy przez dziesięciolecia zachęcali i zbroili Ukrainę, nastawiając ją przeciwko Rosji i Rosjanom, nie dbali nie tylko o Moskwę, ale także o interesy Ukrainy i jej narodu. Ukraińcy są dla nich zbędni (…) Skutki tego awanturnictwa są oczywiste - mówił.

- Dla innych państw konflikt ukraiński jest kartą w globalnej grze, pretekstem i środkiem do rozwiązywania problemów geopolitycznych, rozszerzenia wpływów i zarobienia pieniędzy na wojnie (…) Konflikt wciąż nie jest rozwiązany, a winna jest Europa, która nieustannie go podsyca - dodał rosyjski prezydent, podkreślając jednocześnie, że obecnie wśród ukraińskiego społeczeństwa zmienia się "świadomość społeczna".

- Uspokójcie się, śpijcie spokojnie i zajmijcie się w końcu własnymi problemami. Spójrzcie co się dzieje na ulicach europejskich miast - apelował Putin do polityków Zachodu.

Artykuł aktualizowany...