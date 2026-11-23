W skrócie Prezydent Ukrainy przyznał, że jego kraj odpowiada za ataki na rosyjską korwetę oraz statek towarowy u wybrzeży Libii, przeprowadzone w ramach działań wojennych.

Zniszczona w porcie w Bengazi rosyjska korweta Merkury miała transportować ładunek wojskowy, w tym broń, amunicję oraz drony, co potwierdzają źródła w regionie.

Libijskie władze potępiły ataki jako naruszenie suwerenności kraju i poinformowały o przechwyceniu w niedzielny wieczór ponad 20 wrogich dronów morskich.

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Po atakach na statki w Libii, otwiera się w nowym oknie spływają coraz konkretniejsze informacje. W poniedziałek rano głos zabrał prezydent Ukrainy, otwiera się w nowym oknie Wołodymyr Zełenski, który przekazał, że to jego kraj odpowiada za uderzenia w rosyjską korwetę i atak na statek towarowy u wybrzeży Libii.

Zełenski nazwał operację "wzorowo przeprowadzoną w reakcji na rosyjską wojnę". Zdradził, że w uderzeniu wykorzystano siedem morskich dronów. "Naszym drugim celem był rosyjski suchy frachtowiec MV Angara, którego wróg używał do przewozu broni. Został trafiony" - napisał.

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Zełenski podał, że wraz z korwetą zniszczono także śmigłowiec bojowy Ka-27, który na jednostce wyznaczone miał lądowisko i specjalny hangar.

Al Jazeera dotarła do źródeł, które przekazały, że na jednostce Merkury przewożono ładunek militarny - mowa jest o broni, amunicji i dronach. Mieszkańcy, którzy opisywali lokalnym informatorom atak, wspominali, że widzieli trzy bezzałogowce uderzające w korwetę. Media wspominają o ofiarach śmiertelnych, ale nie jest to informacja potwierdzona.

Atak Ukrainy na statki u wybrzeży Libii. Nowe ustalenia i zdjęcia

W przestrzeni medialnej pojawiły się także zdjęcia satelitarne. Widać na nich wywróconą rosyjską korwetę marynarki wojennej, której większość znajduje się pod wodą. Nad taflą widoczny jest jedynie jej dziób. "Widać było także dym unoszący się z niezatopionych fragmentów oraz dużą ilość szczątków na nadbrzeżu" - czytamy.

Zdjęcia satelitarne przedstawiające rosyjską korwetę przed i po ataku HANDOUT / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR AFP

Libijskie władze w niedzielę informowały, że Merkury przybił do portu, by uzupełnić zapasy paliwa i zaopatrzenia w ramach umowy między rządem wschodniej Libii a Rosją, otwiera się w nowym oknie.

Prócz tego w niedzielę doszło do ataku na statek handlowy pod banderą Malty, otwiera się w nowym oknie, który znajdował się wtedy u wybrzeży Bengazi. Członków załogi uratowano, niektórzy otrzymali pomoc medyczną. RBC Ukraina opisuje, że jednostka powiązana jest z wojskiem i objęta ukraińskimi sankcjami. Miała być ona częścią konwoju transportującego zaopatrzenie wojskowe, który w październiku wyruszył z rosyjskiego Bałtyjska w obwodzie królewieckim.

Port w libijskim Bengazi po ataku na rosyjską jednostkę DeepStateMap | HANDOUT / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR AFP

Z doniesień wynika też, że libijskie wojsko w niedzielę wieczorem przechwyciło ponad 20 dronów morskich w okolicach Bengazi. Rząd potępił atak jako naruszenie suwerenności Libii i zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Rosyjska korweta zaatakowana w Libii. Co wiadomo o tym okręcie?

Jednostka Merkury znajdowała się w porcie w Bengazi od kilku dni. Statek należał do grupy eskortującej konwój powiązanych z Rosją statków, które transportowały sprzęt wojskowy.

Merkury należał do Floty Czarnomorskiej, ale z uwagi na wojnę w Ukrainie i zagrożenie na tych wodach wypływał ostatnio z baz Floty Północnej w Arktyce, otwiera się w nowym oknie. Wszedł do służby w 2023 roku. Jego załoga mogła liczyć do 90 członków.

Obiekt miał niemal 105 m długości i pełną wyporność 2450 ton.

Źródła: Reuters, Al Jazeera, RBC Ukraina



