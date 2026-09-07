W skrócie Ukraińska parlamentarzystka Kira Rudik poinformowała, że Ukraina nie mogła poprzeć najnowszej rezolucji ONZ przez sposób oznaczenia Krymu na nowej mapie świata.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą do szerszego stosowania mapy Galla-Petersa, a Ukraina razem z pięcioma innymi państwami wstrzymała się od głosu.

Rezolucja ONZ nie zakazuje używania mapy Mercatora, lecz zachęca do korzystania z mapy Galla-Petersa, która według geografów wierniej oddaje rozmiary państw i kontynentów.

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Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w piątek rezolucję wzywającą do szerszego stosowania mapy Galla-Petersa, zdaniem geografów wierniej odzwierciedlającą rozmiary państw i kontynentów niż najpowszechniej stosowana mapa Mercatora, będąca w powszechnym użytku od XVI w.

Specyfika odwzorowania Mercatora polega przede wszystkim na tym, iż regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż w rzeczywistości, a leżące najbliżej biegunów wyglądają na dużo większe. Na tej mapie Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.

Rezolucja, zainicjowana przez Togo i poparta przez kraje członkowskie Unii Afrykańskiej, została przyjęta 164 głosami "za" przy tylko jednym sprzeciwie - Stanów Zjednoczonych. Sześć państw - Estonia, Gruzja, Litwa, Mołdawia, Serbia i Ukraina - wstrzymało się od głosu.

ONZ wzywa do zmiany mapy świata. Ukraina: Wstyd

"Ukraina nie mogła poprzeć rezolucji ONZ w sprawie nowej mapy świata, ponieważ przedstawia ona okupowany Krym w sposób, który oddziela go od Ukrainy" - napisała na portalu społecznościowym X ukraińska parlamentarzystka Kira Rudik.

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Jak dodała, "w 2026 roku ONZ nie powinna potrzebować przypomnienia. Krym należy do Ukrainy". "Wstyd" - zakończyła swój wpis.

Na mapie, której stosowanie zapowiedział ONZ, Półwysep Krymski jest zaznaczony szarym kolorem - w przeciwieństwie do reszty Ukrainy, oznaczonej na zielono. Rosji przyporządkowano kolor żółty.

"Rezolucja ta nie oznacza uznania, poparcia ani akceptacji jakichkolwiek roszczeń dotyczących spornych terytoriów, zmian istniejących granic ani zmian statusu prawnego jakiegokolwiek terytorium" - napisano w oświadczeniu delegacji Unii Europejskiej, która poparła stosowanie nowej mapy.

Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło nową mapę świata

- Mapy kształtują nasze postrzeganie świata. Są wskazówką w edukacji, karmią wyobraźnię i wpływają na zbiorowe wyobrażenia - mówił szef dyplomacji Togo Roberta Dusseya.

Stany Zjednoczone, odrzucając rezolucję, podkreśliły, że promuje ona konkretny "program polityczny" i odwraca uwagę od "rzeczywistych problemów międzynarodowego pokoju, dobrobytu i dobrych stosunków".

Rezolucje ONZ nie mają mocy wykonawczej, ale jeśli głosowany wniosek poprze większość, może to doprowadzić do aktualizacji programów nauczania i stosowanych technologii. Dokument nie zakazuje używania mapy Mercatora, a jedynie zachęca do posługiwania się wierniejszą wersją.

Zdaniem geografów mapa Mercatora jest pożyteczna jednie w nawigacji. - Poza tym bardzo wąskim zastosowaniem posługiwanie się nią nie ma sensu - ocenił prof. geografii Uniwersytetu Syracuse Mark Monmonier, cytowany przez agencję Reutera.

Źródło: The Kyiv Independent



