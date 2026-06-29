W skrócie Fala upałów pochodzenia afrykańskiego dotarła do Ukrainy, znacząco obciążając lokalną sieć energetyczną.

Wzrost temperatury spowodował wyraźny wzrost poboru energii elektrycznej, a operatorzy w kilku regionach wprowadzili czasowe ograniczenia zużycia prądu.

Ukrenergo zaapelowało do mieszkańców o oszczędzanie energii w godzinach największego obciążenia.

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Przez wiele dni zachodnia Europa walczyła z potężną falą upałów, która utrzymywała się w tej części kontynentu. We Francji w wielu miejscach notowano temperatury przekraczające 43-44 stopnie Celsjusza. Teraz podobnej pogodzie będą musieli stawić czoła między innymi Ukraińcy.

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Od 21 czerwca w Europie odnotowano ponad 1300 nadmiarowych zgonów, które wiązane są z upałami - informuje ONZ. W samej Francji od 18 czerwca utonęły 74 osoby, a w Polsce tylko w niedzielę 17 osób straciło życie w ten sposób.

W poniedziałek strefa największego gorąca umiejscowi się bardziej na południowym wschodzie Starego Kontynentu, docierając między innymi na Bałkany, gdzie liczą się z upałami do 40 stopni, a także do Ukrainy. W toczącym wojnę kraju upał może mieć szczególnie poważne konsekwencje.

Podczas szczególnie silnych upałów zdecydowanie wzrasta pobór energii, głównie z powodu masowego używania klimatyzatorów. Taka sytuacja ma miejsce obecnie w Ukrainie.

W niedzielę dzienne maksymalne zużycie energii elektrycznej wzrosło o 7,4 proc. w porównaniu z podobnym okresem tydzień wcześniej. "Powodem jest znaczny wzrost temperatury powietrza we wszystkich regionach Ukrainy" - podkreśla koncern Ukrenergo, zarządzający siecią energetyczną w kraju.

Nasilający się upał sprawił, że w poniedziałek o godz. 9:30 zużycie prądu w Ukrainie było o 7,4 proc. wyższe niż o tej samej porze w piątek.

"Tak oszczędnie, jak to możliwe". Apel do odbiorców

Operatorzy energetyczni w co najmniej pięciu regionach - od Iwano-Frankiwska na zachodzie do Zaporoża na południu ogłosili wprowadzenie tymczasowych ograniczeń zużycia energii, które mają w niektórych miejscach obowiązywać we wtorek - informuje agencja AFP.

Choć oficjalnie na poniedziałek nie planuje się wprowadzenia ograniczeń, Ukrenergo zaapelował do konsumentów o to, by w miarę możliwości starali się oszczędzać prąd wieczorem, czyli między 18:00 a 22:00, kiedy obciążenie sieci jest największe.

Odbiorcom zalecono, by wykorzystanie urządzeń pobierających najwięcej prądu ograniczyć do godzin dziennych, czyli między 10:00 a 16:00. W tych godzinach sieć może być wspomagana przez instalacje solarne, co pozwala złagodzić jej obciążenie.

Prosimy o zużycie energii elektrycznej tak oszczędnie, jak to możliwe, między 16:00 a 23:00 - apeluje operator na swoim profilu na Telegramie.

Ukraińscy synoptycy prognozują, że w poniedziałek kraj ten zmierzy się z "intensywnym upałem", dochodzącym miejscami do 35-38 stopni Celsjusza.

"Upał to poważny test dla urządzeń, które od ponad czterech lat pracują w warunkach wojennych i doświadczyły wielu ataków" - podkreślił w weekend Serhij Kowalenko, dyrektor firmy energetycznej Yasno.

"Dlatego w nadchodzących dniach system energetyczny będzie pracować w bardzo ograniczonym zakresie" - dodał przedstawiciel koncernu.

Dyrektor firmy zwrócił uwagę, że latem przeprowadza się najwięcej napraw sieci energetycznej, która zimą była wielokrotnie atakowana przez Rosjan. Kowalenko podkreślił, że już teraz sieć "działa na limicie swoich możliwości".

Rosja cały czas intensywnie atakuje cywilne obiekty infrastruktury energetycznej. W poniedziałek rano najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Sumy - tam prądu nie ma najwięcej mieszkańców. Awarie spowodowane ostrzałem występują także w obwodach donieckim, harkowskim, zaporoskim, dniepropietrowskim i połtawskim - podaje Ukrenergo na Telegramie.

Źródło: AFP, Ukrinform

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