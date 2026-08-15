W skrócie Dowództwo armii ukraińskiej przekazało podziękowania Polsce za długofalowe wsparcie wojskowe, szkolenie żołnierzy i pomoc logistyczną oraz doceniło udzielenie schronienia ukraińskim rodzinom.

Ambasador Ukrainy złożył Polsce życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego, podkreślając znaczenie polsko-ukraińskiej współpracy w historii i obecnie.

W całej Polsce odbywają się uroczystości Święta Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

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"Siły Zbrojne Ukrainy składają gratulacje Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, całemu narodowi polskiemu oraz Polsce z okazji Święta Wojska Polskiego. (...) Tego dnia Polska upamiętnia zwycięstwo w bitwie warszawskiej z 1920 r., kiedy to Wojsko Polskie wraz z oddziałami Armii UPR (Ukraińskiej Republiki Ludowej) powstrzymało bolszewicką inwazję i obroniło wolność. Trwająca od ponad stu lat wspólna walka z imperializmem moskiewskim trwa dziś na froncie ukraińskim" - napisał Sztab Generalny w komunikatorze Telegram.

Sztab Generalny wyraził wdzięczność Wojsku Polskiemu oraz Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnie, systematyczne wsparcie wojskowe od 2014 r., a zwłaszcza po 24 lutego 2022 r., gdy rozpoczęła się pełnowymiarowa rosyjska inwazja na Ukrainę.

"Dziękujemy za polskie przywództwo w ramach formatu Ramstein, LITPOLUKRBRIG, misji EUMAM Ukraine, inicjatywy NSATU oraz Wspólnego Centrum NATO-Ukraina JATEC, a także za funkcjonowanie operacji LEGIO, szkolenie ukraińskich jednostek i wsparcie logistyczne" - zaznaczono w komunikacie.

Według Sił Zbrojnych Ukrainy taka współpraca przybliża ukraińską armię do osiągnięcia pełnej kompatybilności z wojskami państw NATO i UE.

"Dziękujemy narodowi polskiemu za udzielenie schronienia ukraińskim rodzinom i oddajemy hołd pamięci obywateli Ukrainy pochodzenia polskiego oraz polskich ochotników, którzy polegli w walce o wolność. Chwała Polsce! Chwała Ukrainie! Razem - do zwycięstwa" - przekazał Sztab Generalny.

Ukraiński ambasador podziękował Polsce. "Doceniamy"

W sobotę, z okazji obchodzonego w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. Święta Wojska Polskiego życzenia Polsce złożył też ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

"Z okazji Święta Wojska Polskiego składam serdeczne życzenia Polsce, Narodowi Polskiemu oraz wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego! Ukraina, która dziś broni swojej niepodległości, doskonale rozumie, jak wielkie znaczenie dla kraju mają silne i dobrze przygotowane Siły Zbrojne" - napisał Bodnar.

Dodał, że "pamięć o zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, o 'Cudzie nad Wisłą' oraz o braterstwie broni żołnierzy polskich i ukraińskich, którzy wspólnie stanęli przeciwko bolszewickiej agresji, pozostaje ważną częścią naszej wspólnej historii". "Dziś, w obliczu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, szczególnie doceniamy solidarność i wsparcie Polski. Dziękuję władzom Rzeczypospolitej Polskiej, Wojsko Polskiemu oraz całemu Narodowi Polskiemu za konsekwentne wsparcie Ukrainy i Ukraińców" - napisał ukraiński dyplomata.

"Życzę Polsce pokoju, bezpieczeństwa, siły i dalszego rozwoju. Niech Wojsko Polskie zawsze pozostaje gwarantem niepodległości, a jego siła nigdy nie będzie musiała być wystawiana na próbę. Niech żyje Polska! Niech żyje przyjaźń polsko-ukraińska!" - zakończył wpis ukraiński dyplomata.

Na początku sierpnia ukraińskie media podały, że Bodnar kończy misję w Warszawie i wraca do Kijowa, by objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych.

Święto Wojska Polskiego. Obchody w całej Polsce

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Sukces polskiego wojska zadecydował wówczas o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymał marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska pozostaje jednym z najważniejszych elementów polskiej pamięci historycznej.

W 1923 r. dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 r. święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.

W związku z przypadającym świętem w całej Polsce trwają obchody i uroczystości. W Warszawie odbywa się defilada wojskowa z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z kolei w Gdyni ma miejsce parada morska z udziałem premiera Donalda Tuska.



