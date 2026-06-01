W skrócie Europejskie państwa rozważają wyłączenie ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z przyszłych rozszerzeń ochrony tymczasowej, która obecnie pozwala Ukraińcom mieszkać i pracować w UE do marca 2027 roku.

Niektóre kraje zgłosiły zaniepokojenie wzrostem liczby mężczyzn w wieku poborowym korzystających z ochrony, a zmiany mają być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Dania i Norwegia już wprowadziły lub rozważają wprowadzenie ograniczeń dotyczących przyznawania ochrony czasowej mężczyznom z Ukrainy, w tym osobom z regionów mniej dotkniętych konfliktem.

Według wewnętrznego dokumentu Rady UE, do którego dotarł portal Euractiv, kraje członkowskie rozważają rozszerzenie ochrony czasowej dla obcokrajowców po upływie terminu obecnie obowiązującej umowy. Nie będzie ono jednak zarezerwowane dla obywateli Ukrainy.

Jak podaje Europejska Prawda, propozycja ta padła w trakcie dyskusji na temat przyszłego rozszerzenia unijnej dyrektywy w tej sprawie ze względu na naciski Komisji Europejskiej.

Unijny organ w zeszłym roku wezwał europejskie stolice do "skoordynowanego przejścia" i ustabilizowania procesów prawnych, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską agresję w Ukrainie.

Ukraińcy bez ochrony czasowej? Kraje UE planują zmiany w prawie

Niektóre kraje wyraziły zaniepokojenie tym, że coraz więcej osób objętych ochroną czasową w państwach Unii Europejskiej to mężczyźni w wieku poborowym. Jak zaznacza Euractiv, system ten powinien zostać zlustrowany również w interesie Kijowa na rzecz ułatwienia przyszłych wysiłków pomocowych.

Kwestia ta ma zostać dokładnie omówiona na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w tym tygodniu.

Przypomnijmy, że wszelkie zmiany w przyznawaniu ochrony czasowej będą dotyczyć wyłącznie nowych osób ubiegających się o pomoc.

Ukraińcy w wieku poborowym a ochrona czasowa. Rządy rozważają nowe opcje

Z zebranych w marcu danych wynika, że w 2026 roku z ochrony czasowej w UE korzystało 4,33 mln Ukraińców. Najwięcej osób przebywało w Niemczech (1,27 mln), w Polsce (961 tys.) i w Czechach (379 tys.).

Niektóre rządy już teraz przymierzają się do zaostrzenia zasad przyznawania obywatelom Ukrainy ulg wynikających z ochrony czasowej. Dania rozważa ogólne zawieszenie udzielania ochrony przybyłym z regionów "mniej dotkniętych działaniami wojennymi". Oprócz tego w kraju już teraz obowiązują ograniczenia dla mężczyzn w wieku 23-60 lat.

Z kolei w Norwegii rząd wprowadził zmiany dla nowo przybyłych mężczyzn w wieku 18-60 lat.

Źródła: Euractiv, Europejska Prawda, Ukraińska Prawda





