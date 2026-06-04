W skrócie Polska akceptuje wykluczenie Ukraińców w wieku poborowym oraz osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę, z unijnej ochrony tymczasowej.

Polska znajduje się na drugim miejscu wśród krajów UE pod względem liczby Ukraińców korzystających z ochrony tymczasowej, po Niemczech.

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Kwestia ochrony dla uchodźców z Ukrainy jest jednym z tematów czwartkowego posiedzenia ministrów UE. Komisja Europejska położyła na stole m.in. opcję, która ograniczałaby przyznawanie ochrony tymczasowej osobom, które opuściły kraj nielegalnie, oraz Ukraińcom w wieku poborowym.

O ten punkt obrad pytany był wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. W rozmowie z mediami, tuż przed posiedzeniem w Luksemburgu, zapowiedział, że Polska poprze tak brzmiącą propozycję. - Zgadzamy się na takie rozwiązanie - zaznaczył.

Ochrona dla Ukraińców. Wiceszef MSWiA: Nie ma zgody na ograniczenie geograficzne

Duszczyk podkreślił jednak, że nie byłoby naszej zgody na wprowadzenie ograniczenia geograficznego przy przyznawaniu ochrony uchodźcom. Pomysł ten upadł, bo Ukraina została wykreślona z listy krajów bezpiecznych i uznana za państwo w całości objęte działaniami wojennymi.

- Dokładnie wiemy, co dzieje się w Ukrainie. Czasami obywatele Polski mieszkający tuż przy granicy słyszą wybuchy rosyjskich rakiet, które atakują cele cywilne bardzo blisko naszej granicy, w związku z czym dla nas ograniczenie geograficzne jest nie do przyjęcia - wyjaśnił wiceszef MSWiA.

Uchodźcy w Polsce. Nowe zasady przyznawania ochrony Ukraińcom

Duszczyk przypomniał w rozmowie z mediami, że Polska ma już za sobą zmiany w zakresie ochrony dla uchodźców. - Kilka miesięcy temu przyjęliśmy ustawę specjalną, która pozwala na wygaszanie uchodźcom wojennym z Ukrainy wcześniej przyznanych świadczeń - wspomniał.

Zgodnie z obowiązującymi od marca nowymi zasadami obywatele Ukrainy muszą w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR (specjalny identyfikator przyznawany obywatelom Ukrainy w ramach ochrony czasowej związanej z działaniami wojennymi), by móc korzystać z prawa do ochrony. Z kolei osoby, którym przyznano identyfikator bez okazania dokumentów, mają czas na ich zaktualizowanie do sierpnia.

Obecnie z ochrony tymczasowej w UE korzysta 4,33 mln Ukraińców. 22,3 proc. z nich - w Polsce, co plasuje nas na drugim miejscu w tej kwestii, zaraz za Niemcami (z ochrony tymczasowej korzysta tam 28,7 proc. Ukraińców).





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